林濁水批監院成立「院際聯繫小組」：支持廢監院為什麼要先行權力升級？

▲前民進黨立委林濁水。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對監察院成立「院際聯繫小組」，使其與司法院間職權建立良善溝通協調管道，前民進黨立委林濁水日前才質疑「是要糾正司法機關辦案獨立性嗎？」，他12日又再度批評，既然信誓旦旦支持廢監院，為什麼要廢前先行權力升級？

林濁水12日下午在臉書表示，監察院成立「院際協商小組」，擔心引起外界質疑越權，為避免產生誤解，決定更名為「院際聯繫小組」。

但林濁水質疑，「擔心越什麼權？是因為所謂協商約定俗成的意義是『喬事』，所以擔心嗎？如果喬事換了名字叫『聯繫』了，就可以做本來想做的事，而不必擔心被質疑了嗎？」

林濁水指出，由於監院擁有糾彈百官之權，於是喬事權不等於監督司法院之權？「如果不是，院長大人物，甘心彈劾權只是舊體制規定的，形同向司法院檢舉法官之權連起訴權都談不上嗎？」

林濁水也批評，「最後，既然信誓旦旦支持廢院，為什麼要廢前先行權力升級？」

有關成立院際聯繫小組一事，監察院5日透露，為使兩院職權有良善溝通協調管道，擬成立院際聯繫小組，且總統蔡英文也建議新任院長及監委組成小組，讓監院及司法院有通暢無礙的對話機制。

然而此舉引發外界疑慮。藍營批評該小組是侵犯總統職權，用政治力量干預司法院的獨立審判機制；而林濁水8日也譴責，司法機關、司法官凡按獨立行使司法權，沒有被其他機關、人員溝通對話餘地才能保障辦案的超然公正，蔡英文要建立「通暢無礙的對話機制」是要糾正司法機關辦案的獨立性嗎？怪。

對於藍營的批評，監察院10日則表示，之前聯繫機制皆以兩院副秘書長層級進行聯繫，成立「院際聯繫小組」是以監委為成員，提升層級，其目的主要是使監察及司法兩院職權建立良善溝通協調管道，藉此避免兩院歧異，並不涉及憲法第44條賦予總統的院與院間權限爭議處理權限。

▼林濁水12日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／林濁水）