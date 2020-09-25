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女孩哭訴「遛狗被街友嗆」！彰化男幫出氣竟打死人　下場悲劇了

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▲▼狗，寵物，汪星人，攻擊。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女孩哭訴「遛狗被街友嗆」，彰化男幫出氣竟打死人。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

彰化縣一名李姓女子今年3月與友人到溪湖鎮某公園遛狗，狗狗在跑動的過程中，嚇到在公園喝酒的2名街友，氣得2名街友當場對她出言恐嚇，李女的友人廖姓、何姓男子知情後，竟然拿棍棒將街友打到重傷慘死。彰化地方法院審理案情，依傷害致死罪，判處廖男9年、何男8年有期徒刑，全案仍可上訴。

根據判決書，李女與朋友今年3月帶著飼養的獒犬，前往溪湖鎮某運動公園遛狗，過程中獒犬的叫聲嚇到正在公園喝酒的梁姓、蔡姓街友，氣得梁、蔡兩人出言恐嚇，威脅若狗狗咬人，就要拿刀把她們喉嚨割斷，嚇得她們立刻離開公園，並把事情告訴廖男與何男。

廖男與何男知情後相當生氣，拿棍棒到公園找上梁蔡2人理論，先要求對方下跪認錯，再拿棍棒痛打2人一頓，不料造成梁姓街友重傷死亡。廖男出庭時供稱，當時只是想找梁男理論，沒有動手打人，也沒看到何男打人；何男則坦承出手打人，但強調沒有想致人於死；李女則說自己不在場，沒有看見打人過程。

彰化地方法院審理案情，根據倖存的蔡姓街友說法、死者的驗屍報告及相關證人證詞，不採信廖男沒有打人的說法，認為廖何2人為了替李女出一口氣，就持棍棒將梁男毆打致死、惡性甚重，審酌後依傷害致死罪，判處廖男9年、何男8年有期徒刑，李女無罪，全案可上訴。

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