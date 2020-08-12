國民法官法公布　司法院成立與行政院跨院際協調平台

▲司法院長許宗力。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

蔡英文總統12日公布《國民法官法》正式條文，司法院長許宗力隨即召開記者會，強調本法將在2023年元旦正式施行，司法院已經著手進行各項準備工作，將與行政院成立跨院際協調平台，推動完成各項需求。法務部長蔡清祥也列出7項因應工作，強調檢方將全力配合新法實施。

許宗力致詞時指出，過去司法改革追求司法獨立，但現階段的司法改革，追求的是展開與國民的對話、回應國民的期待。「國民法官參與審判，是來協助司法變得更好、更貼近社會，所以國民法官絕對不會是橡皮圖章或人形立牌，而會是合議庭中不可或缺的重要角色。」

因此對於新法上路後，所採行的「起訴狀一本主義」、「證據開示」、「當事人自主調查證據」等配套措施，許宗力期許審檢辯各方面，都趕快預備完成。因此他提到，已經指派司法院秘書長林輝煌擔任召集人，組成跨院際的協調平台，視制度推動過程中的需求，協調法務部及行政院所屬各機關提供必要協助。

▲法務部長蔡清祥。（圖／記者吳銘峯攝）

另外法務部長蔡清祥致詞時也表示，法務部已經籌畫7項因應工作，包含：舉辦新法說明會、強化對檢察官及偵查輔助人力等教育訓練及宣導、模擬法庭之演練、因應新制施行後之必要空間規劃、本部成立「國民法官新制因應小組」、督促各地檢署規劃成立「國民法官專組」，以及其他的配套措施。蔡清祥表示，「法務部已著手部署及先期規劃，未來將持續督促所屬檢察機關做好充分準備，法務部也將做檢察官強力後盾，使其得以順利迎接新的挑戰。」

律師公會全國聯合會理事長林瑞成也表示，律師界也會做好準備，來面對這項重大變革；未來會先在全聯會規劃律師培訓國民法官法的相關課程，因為「知己知彼、百戰百勝」。

▼律師公會全國聯合會理事長林瑞成。（圖／記者吳銘峯攝）