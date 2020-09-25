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猛男扛「100Kg發電機」爬嘉明湖！走過3公里崎嶇山路　山友直呼神

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中央社訊

嘉明湖步道向陽名樹附近設置通訊基地台，100公斤重的發電機昨天由嚮導「比勇」獨自揹上山，和他擦身而過的山友驚呼太恐怖了，簡直「神人級」。

貫徹行政院「向山致敬」政策，保障登山客通訊安全，國家通訊傳播委員會（NCC）和林務局在嘉明湖步道的玉山圓柏附近架設基地台，預計11月底完工。

最重要的100公斤發電機要如何運上山，工程人員相當頭痛，廣發「英雄帖」，還是沒人敢接手，最後由有鋼鐵人之稱、嘉明湖熊出沒企業社嚮導兼協作比勇擔下重任。

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昨天清晨6時許，布農族比勇（漢人名字胡軒威）在向陽遊樂區水源地奮勇揹起發電機，一步一步慢慢邁進，50公尺後，山路開始攀升而上，比勇的腰也跟著越來越彎，剛開始要調節呼吸和體力，因此每走幾步要稍微休息，1小時習慣後就減少休息。

比勇今天接受記者訪問時說，過了向陽山屋，他已經調整好身體狀況，慢慢攀爬，幾乎不休息，一直到了坡度都在60、70度的好漢坡，他休息的次數才開始變多。

昨天挑戰向陽山的台東縣議員王文怡和比勇擦身而過，她說，看到身軀被發電機壓到快貼近地面的比勇，她問比勇「幾公斤」，比勇說「100公斤」，她聽了受到驚嚇，「簡直不可思議」。

王文怡說，她揹的水和點心差不多5公斤，在邊走邊吃、越來越少的情況下，她在好漢坡都快崩潰了，這位揹工真是太強，「神人級」、「100公斤在平地，我推都推不動」。

和他擦身而過的山友紛紛說，「好狂啊！果然台灣最強血統」、「哇賽！這個超猛的啦、天啊、佩服」、「又再跪一次」。

比勇說，其實這個重量還不是他揹過最重的，他曾經揹過128公斤的建材到嘉明湖，但因揹工規定只能揹30公斤，因此平常都只揹30公斤左右，所以「這只是小菜一碟」，如果再少一些，他可以一口氣奔到嘉明湖。


嘉明湖熊出沒企業社表示，發電機無法拆裝，只能一個人獨自揹上山，只有鋼鐵人胡軒威（比勇）有此能力完成這任務，從水源地到向陽名樹玉山圓柏，全程3.2公里，一路都是陡坡，早上6時出發，11時抵達，不愧號稱「鋼鐵人」，憑一己之力完成這項艱鉅任務。

比勇是布農族人，身高170公分，體重78公斤，6年前返鄉當揹工，目前升級當嚮導。他說：「這是大家的福利，何樂而不為。」

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