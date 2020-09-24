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彈道無限高！專家研判是「天弓三增程型」...夜射畫面曝

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▲▼三仙台目睹飛彈試射！「白光沖天」6秒消失　震撼畫面曝光。（圖／尤仕廷提供）

▲民眾在三仙台附近目睹飛彈試射。（圖／尤仕廷提供，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

國家中山科學研究院公告，今明（24日、25日）兩天於九鵬地區進行實彈射擊，最大彈道高度為「無限高」。附近的民眾約於晚上7點40分親眼目睹整個過程，直呼「好震撼！」有軍事專家研判，可能是中科院進行「強弓專案」的天弓三增程型防空飛彈驗證。但現場工作人員僅表示，這是例行性飛彈測試，並未透露更多細節。

今晚約7點40分時，1枚飛彈於三仙台附近發射，火光劃破夜空，巨大的聲響讓一旁的民眾看傻，直呼「好震撼！」據《中央社》報導，退休的中科院人員研判，可能是中科院進行「強弓專案」的天弓三增程型防空飛彈驗證，但雲層太厚，不然應該會很壯觀。

▲▼三仙台目睹飛彈試射！「白光沖天」6秒消失　震撼畫面曝光。（圖／尤仕廷提供）

近一段時間以來，解放軍機不斷飛越台海中線秀肌肉，挑釁意味濃厚，危機一觸即發，各界高度關注。不少軍事專家分析各自的看法，淡江大學戰略研究所副教授黃介正認為北京不會選擇此刻武力攻台，畢竟明後年都有國家大事，風險太高、變數也太多，「害大於利」。

還有人分析美國的對台政策，台灣工黨主席晏揚清表示，台灣戰略地位太重要，加上美國不會冒著航母被導彈擊中的風險，只能不斷賣武器給台灣，所以若配合美國圍堵中國，處境相當危險，「一旦開戰，戰場就會在台灣，更可能是衝突的導火線。」

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