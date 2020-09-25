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2張LINE圖騙他3億！神祕百億地王「古錐董」起底　月租收入破千萬

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▲西門町好樂迪大樓22億賣出，售出獲利逾10億元。（圖／業者提供）

▲西門町好樂迪大樓22億賣出，售出獲利逾10億元。（圖／業者提供）

記者劉昌松、葉國吏／台北、綜合報導

在西門町擁有百億地產的俊貿國際董事長吳振隆，聽信台北歌劇暨藝術文化基金會董事吳旭昇、陳柏良、徐國峰等人建議，花了3億多元投資2人與大學合作研發牛樟芝萃取技術，2年多沒見到成果，向學校查證才知被騙，台北地檢署24日兵分5路搜索約談後，25日凌晨依涉嫌詐欺罪嫌重大等理由，向法院聲請將吳旭昇、陳柏良、徐國峰良等3人羈押禁見。

吳振隆向調查局提告指出，2014年10月間，透過友人認識的吳姓男子和陳姓男子，用LINE傳了2張合作意向書，宣稱有牛樟芝新藥開發，取信吳振隆。2年陸續投資3億多一直沒看到成果，吳振隆找合作意向書上的單位後才驚覺受騙。

▲涉詐騙富豪吳振隆3億元的被告吳旭昇被移送台北地檢署 。（圖／記者劉昌松攝）

百億富商吳振隆服飾業起家，因外型比實際年齡還輕，所以熟人都叫他「古錐董」。他也是HBO台灣代理商永鑫多媒體董事長、俊貿國際公司董事長，以及台南新永安有線電視前董事長，他2016年把台南新永安有線電視賣給「台灣數位光訊科技集團」，進帳數10億元。

2017年初，砸22億元買下台北市西寧南路大樓，另外在漢中街、峨嵋街、武昌街都有房產，每個月光收租就破千萬收入，身價估約百億元，成為西門町房地產的一號要角人物，另外在忠孝東路、仁愛路等精華地段，也有不少是登記在吳振隆名下的土地，堪稱神秘富豪。

 

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