近達標！「罷免王浩宇」進入二階段連署　再遭關切華勛連署站撤站

▲「罷王」二階連署再遭關切，華勛連署站撤站。（圖／罷王總部提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「罷免王浩宇」進入二階段連署，剩不到半個月時間，罷王總部24日宣布，因罷王華勛連署站屋主被關切，即日起關閉撤站；罷王總部並希望能在10月1 日中秋節當天，能夠順利達標32,000份連署或是超過，最高目標是能夠送出42,500份連署書，確保通過二階段連署，進行第階段的罷王投票。

▲罷王志工主動出擊，出現中壢區各大小活動現場爭取民眾連署。（圖／罷王總部提供）



罷王總部執行長邱仁德表示，罷免王浩宇行動於8月15開始進入二階段連署，到目前剩下大約半個月的時間，由於罷王總部近幾日都沒有公布連署成績，讓外界有種「蓋牌」的感覺。邱仁德說，並不是刻意不公布，是因為最近回收的連署書非常多，但由於有許多都無法清楚辨識或是謄寫凌亂，導致總部這邊尚無法統計有多少數量是可以合格交給中選會的，可能還需要一些時間消化。

但連署書尚未達標是確定的，希望能夠在中秋節當天能夠順利達標或是超過，因為最保險就是能夠送出42,500份連署書，來確保能夠通過二階段連署。對於關閉罷王華勛連署站，邱仁德表示，王浩宇議員面對著媒體鏡頭時，口口聲聲說「尊重」罷免，但總部卻在罷免初期就一直受到不同的壓力，不管是連署站被關切或是看板帆布被消失，對外放話說罷王群募違法等等，企圖影響總部連署和宣傳的規劃和步驟。

這次華勛連署站被關站，就是因為屋主被關切了，至於詳細內情為何，基於保護支持我們的民眾，總部不會對外公開。但即日起關閉華勛連署站及撤下牆體外的罷王宣傳看板，希望不要連累到有心幫助罷王的人。

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