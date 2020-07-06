罷王里長竟是「王浩宇叔叔」！節目親曝2人關係：他太超過了

▲罷王里長邱仁德竟是王浩宇的叔叔。（圖／翻攝邱仁德臉書）



記者柯振中／綜合報導

桃園市議員王浩宇罷免連署正在展開，中壢區信義里里長邱仁德提供服務處，作為連署站點。他近日更是爆料，其實他是王浩宇的叔叔，會出面罷免親人，是因為王當選後，有許多行為「比較過頭了一點」，根本就是「換了位置換了腦袋」。

邱仁德接受Youtube頻道「Bit King比特王出任務」採訪時指出，王浩宇的阿嬤是他的姑姑，王浩宇要叫他一聲「表叔」，兩人是姑表的叔姪關係。會想要罷免王浩宇，是因為王曾經透過網路的力量，把聲量拉高，塑造出了清新的形象，當選議員後，行為開始變了樣，「應該是比較過頭了一點。」

邱仁德指出，讓他印象最深刻的是，家族是基督教徒，王浩宇算是第五代，但王競選時某次疑似為了打擊政敵，PO出了一張照片，「褻瀆了上帝」，當時王可能認為滑稽，「但是我想，我們基督教的教徒，或者甚至所有的佛教徒，你都不會去褻瀆你的上帝、你的神、你的信仰。」

▼邱仁德是王浩宇的表叔，現在帶頭罷免他。（圖／資料照片）



因此，王浩宇做出這個舉動，他就感到相當不妥，「我覺得這個孩子好像…有點過頭了」，做許多事情似乎都沒有底線。他還舉例，桃園市八德區4月份曾發生孩童走失事件，當時許多議員，甚至連議長都出面呼籲，希望社會大眾一起幫忙找孩子，王浩宇卻在網路上指責孩子的父母親「沒有把孩子帶好」，這樣會讓家長再度受到網路霸凌。

對於罷免行動的進度，邱仁德指出，目前出乎意料地順利，6月下旬剛與選委會敲定好表格格式，短短10天內就已經達標。他也感性說明，王浩宇曾統計，支持者以20到29歲這個區間最多，所以他看見20多歲的年輕人來填寫罷免表格，心裡相當感動。

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