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中壢「罷王」群眾募資76小時收到百萬　總目標450萬8月底截止

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▲「罷王」群眾募資76小時收到百萬。（圖／罷王總部提供）

▲「罷王」群眾募資76小時收到百萬。（圖／罷王總部提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園中壢區「罷王」行動火熱中持續進行，罷免王浩宇總部發言人邱仁德12日宣稱，罷王總部規劃於嘖嘖群募平台上架的「倒宇天光 全民響應」群眾募資行動，3天時間獲得758位有行動力的民眾贊助支持，募款突破百萬元，首個百萬証明罷王行動受到民眾響應與支持，總部會繼續努力朝成功的目標邁進。

「倒宇天光．全民響應」群募計劃7月9日於嘖嘖群募平台上架，總目標為集資新台幣450萬，計劃截止日為8月31日。罷王團隊在募資專案的頁面中，說明了經費使用的項目、預算、回饋品項並表示，所有的收支紀錄，在罷免行動結束後的一個月內會公開供大眾檢視。若募資款項有結餘，會將款項捐給桃園在地的社福單位。

▲「罷王」群眾募資76小時收到百萬。（圖／罷王總部提供）

▲「罷王」群眾募資76小時收到百萬。（圖／罷王總部提供）

罷王團隊表示，王浩宇透過製造爭議吸引一群特殊的粉絲支持，加上議員當選門檻相對較低，只要王浩宇持續走偏鋒、搏聲量，就可能一直連任下去。雖然罷免議員的門檻相當高，但唯有透過公民力量，用比當選還高五倍的票數罷免王浩宇，告訴王浩宇和王浩宇所屬的政團，這樣的民代是該受到大多數的選民唾棄，也讓其他的從政者心生警惕。

而罷免王浩宇的行動可說是危險且艱難，這也是台灣史上首次針對縣市議員的罷免行動，要罷免一個只需要一萬六千票就能當選的市議員，需要超過八萬票，高達五倍的罷免門檻，難度比罷免市長、立委難上數倍。但即便罷免的門檻是這麼高，對手是這麼的危險，罷王團隊還是決定站出來，籲請更多支持者一起寫歷史

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