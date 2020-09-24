　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

拉屎驚見5公尺長黃色無鉤絛蟲　他愛吃這味無數蟲卵在腸內孵化

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者張寧倢／綜合報導

泰國34歲計程車司機達奇德（Duangchan Dachyoddee）日前在上大號時，竟然拉出一條黃色細長的「無鉤絛蟲」（taenia saginata），而且另一頭居然還卡在屁股裡，達奇德只好用手把殘留在身體的「蟲子」慢慢拉出來，拿尺一量才知道它竟然長達了5公尺。醫師診斷，這種寄生蟲是吃生肉所造成的。

根據《每日星報》報導，泰國那空沙旺省（Nakhon Sawan）的計程車司機達奇德胃痛了好幾天，21日在家中上廁所時發現有一條黃色的、細細長長的蟲，隨著糞便掉到馬桶裡，還在水中緩緩蠕動，震驚得跳了起來，「它還在動，看起來就像是外星生物。」

更令人害怕的是，這條寄生蟲的另外一半還留在他的肚子裡，達奇德只好用手將它從屁股裡給「拽出來」，殊不知這條蟲就像沒有盡頭一樣，不斷地從肚子裡被拉出來，達奇德說，「我不敢相信整個過程中花了多久，我不停地拉，它還是卡在我的屁股裡。」

達奇德表示，整條蟲被取出來之後，他拿尺量了一下，才知道原來它的總長竟長達5公尺，經醫師確認，它是俗稱「牛肉絛蟲」（beef tapeworm）的無鉤絛蟲，蟲卵藏在生肉中被達奇德吃下肚後，在他腸子裡孵化出來。醫生表示，可能有更多的絛蟲仍存活在達奇德的腸道中。

報導指出，達奇德平時就喜歡吃一種叫做「Key Neua」的辣生牛肉沙拉，這是在泰國東北地區很受歡迎的一道料理。達奇德說，「那東西已經在我體內很長一段時間，自從這個大塊頭出來後，我的胃感覺好多了，但當知道我的腸子裡還有更多的絛蟲後，我還是覺得有點噁心。」

►藥草美肌沐浴乳，天然草本成分回購率超高！

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
口罩國家隊「淨新科技」私自試車！最高可罰1000萬
台灣2020爆紅YouTuber排名！「反正我很閒」只拿到第
小鬼爸今60大壽　柯有倫難過：黃鴻升生前最疼家人
小鬼「最後遺作」花絮首曝光　燦笑搭肩柯有倫、竇智孔
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

公務員「投誠北韓」原因曝！死後遭淋汽油燒屍　同事：他很可憐

2歲童鐵軌旁嬉鬧…遭火車直接輾壓！司機驚慌下車　奇蹟發生了

美參院調查：拜登次子釀「利益衝突」　金流涉及人口販賣、性產業

拉屎驚見5公尺長黃色無鉤絛蟲　他愛吃這味無數蟲卵在腸內孵化

大馬3女童缺課2週　老師急通報...揭「與垃圾堆和狗糞」同睡3年

整理花園染「阿米巴蟲」！他9天後「大腦變液體碎屑」亡...醫嚇傻

快訊／日本皇室成員「肺炎」入院！　出現咳嗽症狀

快訊／公務員遭槍殺毀屍...南韓總統文在寅「震怒」：北韓須負責

男友小枕頭「10年沒碰水」　她趁上班塞浴缸＋洗衣機攪洗…網哭：真心完了

自稱「耶穌再世」！他狂吸5000人追隨隱居　爆繩虐信徒又詐財

KID左胸貼「小鬼貼紙」堅強上工整玖壹壹　春風自稱「台灣皮卡丘」跳電流舞...洋蔥唱《洋蔥》

聽楊丞琳講「小鬼有趣過往」笑了　鍾欣凌不捨：都是黃爸安慰我們

陳妍希無法親自到小鬼靈堂　彈唱《地球上最浪漫的一首歌》悼念

蔡依林巡演11月重啟？「幾乎全忘了」　收到金曲獎邀約：我其實滿想去的！

粉紅亂子草無濾鏡空拍曝光！南投「棉花糖花海」新秘境10/10開園

精簡使用者介面、支援子母畫面　懶人包整理！iOS 14實用新功能

老闆被海軍棄單「120碗海鮮麵」　基地外苦等1hr...他暖回：沒關係

賀軍翔二女兒提前「剖腹產」　原因曝光...怕「這個星座寶寶」龜毛！

小鬼葬禮30萬！床底藏「貼心巧合」　過來人曝喪葬業行情：名人才這價

百萬賓士C300酒駕炸內湖隧道貼　壁刷護欄200ｍ插滿鋼條才停

公務員「投誠北韓」原因曝！死後遭淋汽油燒屍　同事：他很可憐

2歲童鐵軌旁嬉鬧…遭火車直接輾壓！司機驚慌下車　奇蹟發生了

美參院調查：拜登次子釀「利益衝突」　金流涉及人口販賣、性產業

拉屎驚見5公尺長黃色無鉤絛蟲　他愛吃這味無數蟲卵在腸內孵化

大馬3女童缺課2週　老師急通報...揭「與垃圾堆和狗糞」同睡3年

整理花園染「阿米巴蟲」！他9天後「大腦變液體碎屑」亡...醫嚇傻

快訊／日本皇室成員「肺炎」入院！　出現咳嗽症狀

快訊／公務員遭槍殺毀屍...南韓總統文在寅「震怒」：北韓須負責

男友小枕頭「10年沒碰水」　她趁上班塞浴缸＋洗衣機攪洗…網哭：真心完了

自稱「耶穌再世」！他狂吸5000人追隨隱居　爆繩虐信徒又詐財

黃靖倫當爸了！　首曬「一家三口」喜曝：掌聲歡迎小小倫

日職／隊友羅德里奎茲開轟追平　張奕4局首度3上3下

公務員「投誠北韓」原因曝！死後遭淋汽油燒屍　同事：他很可憐

桃園在地近20年建商　進軍青溪特區推案開價3字頭

獨居死亡1個月「被吃到剩骨頭」　殯葬業者爆心酸：蛆跟手指一樣粗

《用九柑仔店》金句引共鳴：「人生無常只是日常的一部分」

台中10年激增60萬住宅　供給量重壓北屯區

2歲童鐵軌旁嬉鬧…遭火車直接輾壓！司機驚慌下車　奇蹟發生了

中職／索沙強碰德保拉　富邦、中信先發打線出爐

中職／明年再換比賽球　全壘打產量恐再銳減

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

國際熱門新聞

女友「冰箱收納」曝　懶出新高度

聯合國總辯3友邦「旋風式挺台」：台灣沒來非常遺憾

回收32.4萬二手保險套...廠商：會洗乾淨

共軍動作頻頻　川普：不會再發生

遲早動武　美議員：必須提高犯台代價

即／鄭俊英遭判5年　集體性侵案定讞

道瓊下挫525點！那指跌幅逾3％

巴貝多撤英女王地位　議員：北京施壓

南韓公務員投北！反遭射殺火葬

即／公務員被證實「投誠北韓」！毀屍滅跡細節曝

美退役上校爆外星人遭連開5槍射殺：膚色灰棕色

美高官訪台「還沒真惹毛中國」　外媒爆「最後紅底線」

單親媽新男友竟是「戀童犯」　2愛女慘遭殺害

更多熱門

相關新聞

間歇性斷食哪一種才有效？

間歇性斷食哪一種才有效？

間歇性斷食確實對體重控制或其他心血管指標上有所幫助。而只要有進行間歇性斷食，刻意拉長斷食時間效果也不會比較好，不需要過度自虐，還是要緩慢而穩定地進行。

安南醫院推2款健康高纖低卡冰皮月餅

安南醫院推2款健康高纖低卡冰皮月餅

大馬再變天　慕尤丁上任5個月就垮台

大馬再變天　慕尤丁上任5個月就垮台

工總深耕泰國產業合作　聚焦生技紡織等4大領域

工總深耕泰國產業合作　聚焦生技紡織等4大領域

20米大樹突倒！他在愛妻喪禮當場慘死

20米大樹突倒！他在愛妻喪禮當場慘死

關鍵字：

泰國健康beef tapewormtaenia saginata無鉤絛蟲絛蟲東南亞要聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小鬼4年前演唱會「座位空一片」　粉絲哭曝實況

舊手機回收環保署要送iPhone！

「鬼峮戀」幾點幾分約會他都知道　吳宗憲建議小鬼黃鴻升「不要公開」

謝忻「真的是情侶」王少偉錯愕！

小鬼過世前交代後事「留一隻手骨」放客廳

媽媽被用球棒+釘子爆打　潑屎妹怒了

「怕性慾影響學習」男大生驚傳在學校自宮

超市買404元！他掏500+5元：店員當機了

酒店女「30秒吸管喝光威士忌」　竟是海陸正妹

iPhone 12 發表日10/13！　預購、正式上市時間出爐

痛失摯友小鬼　李千那台上恍惚忘詞

情侶攜手經營火鍋店…上班竟失蹤　家屬驚見2人死在床上

解放軍最難攻破台灣哪個城市？網竟一面倒

熊熊8月底高調PO租屋文！今流產分手

送孩子上學出現暗黑乘客　媽載回家收編

更多

最夯影音

更多
KID左胸貼「小鬼貼紙」堅強上工整玖壹壹　春風自稱「台灣皮卡丘」跳電流舞...洋蔥唱《洋蔥》

KID左胸貼「小鬼貼紙」堅強上工整玖壹壹　春風自稱「台灣皮卡丘」跳電流舞...洋蔥唱《洋蔥》
聽楊丞琳講「小鬼有趣過往」笑了　鍾欣凌不捨：都是黃爸安慰我們

聽楊丞琳講「小鬼有趣過往」笑了　鍾欣凌不捨：都是黃爸安慰我們

陳妍希無法親自到小鬼靈堂　彈唱《地球上最浪漫的一首歌》悼念

陳妍希無法親自到小鬼靈堂　彈唱《地球上最浪漫的一首歌》悼念

蔡依林巡演11月重啟？「幾乎全忘了」　收到金曲獎邀約：我其實滿想去的！

蔡依林巡演11月重啟？「幾乎全忘了」　收到金曲獎邀約：我其實滿想去的！

粉紅亂子草無濾鏡空拍曝光！南投「棉花糖花海」新秘境10/10開園

粉紅亂子草無濾鏡空拍曝光！南投「棉花糖花海」新秘境10/10開園

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面