男約女友殉情竟獨活　高院痛批「誓言包裝謊言、騙騙騙！」

▲杜姓男子的女友服用安眠藥後，燒炭死亡。杜男二審遭加重刑度。（圖／pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

電競公司客服人員杜弘宇，被控2015年8月幫助王姓女友自殺，2人購買木炭、安眠藥後返回租屋處「殉情」，女友死亡但杜男卻獨活。一審認定他幫助自殺判刑2年8月，案經上訴，高院審理後，認為他「誓言包裝謊言」，騙取女友的感情、信任，最後騙走生命，因此二審加重刑度，改判刑4年。可上訴。

本案發生於2015年8月間，杜男（30歲）和20歲的王女在案發前4個月開始交往、同居。但王女在同年8月間認為人生無可依戀，打算結束生命。杜男答應殉情，在案發當天帶著王女去到大賣場買安眠藥和木炭。王女吞服藥物後昏迷，最後吸入過量的一氧化碳而死，杜男深夜11點多打電話給媽媽，告知王女已經死亡，杜母撥打119報案，全案因而爆發。杜男被依「家暴殺人罪嫌」提起公訴。

法院審理時，杜男辯稱自己與女友相約同死，依照刑法規定，應該免除刑度，自己不應受罰。但王女雙親痛批杜男說詞反反覆覆，認為他故布疑陣，早就買好安眠藥，心存不軌。王女爸媽更說女兒案發前決定和杜男分手，對方不願意，所以才會用盡心機害死女兒。一審法院審理後，改認定杜男犯下「幫助自殺罪」，判刑2年8月。

案經上訴二審，高等法院審理後於24日宣判。高院仍認定杜男犯下「幫助自殺罪」，理由在於王女當時留有親筆遺書交代後事，也在過世前一兩天，關閉臉書、退出LINE社團，並將保管的班級經費、零食等物品都交給同學；另外王女先前曾有自殺紀錄，左手腕留有5道割腕的陳舊傷口，故王女應該屬於自殺。

至於杜男辯稱自己謀為同死，高院不採，因為案發後採集他的血液，發現杜男根本沒吃安眠藥，體內的一氧化碳濃度遠低於死者的濃度，另外他在案發後還能打電話給母親，清楚陳述王女死亡，還在救護人員到場時自行站立，並對答如流，因此高院認為他根本沒有想自殺，乃是構成幫助王女自殺的犯行。

此外高院痛批，杜男「誓言包裝謊言」，騙取女友的純潔浪漫的感情、天真無邪的信任，最後騙走她青春寶貴的性命。由於杜男不但否認犯行，犯後又飾詞狡辯，高院認為刑度太輕，因此加重刑度為4年。合議庭庭長周盈文最後語重心長指出，再重的刑罰制裁都喚不回一條年輕的生命，也無法取代加害人所蒙受的內心譴責；因此合議庭衷心希望杜男誠心認錯道歉，請求王女家屬的原諒，否則最不能原諒杜男的，絕對是死者王女。

▼杜姓男子到法院出庭。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）