好市多買2千元牛小排　她一切開驚見「整片白油」：是沒打瘦肉精？

▲原PO在社團發文。（圖／翻攝自臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）



記者崔子柔／綜合報導

好市多（Costco）的商品款項多樣，肉品也是量大實在，因此許多民眾心甘情願繳付年費，但昨（23）日就有網友花2000多元買了一塊牛小排，一切開來讓她傻眼，肉的部分剩不到1/4，剩下全是牛油，甚至笑說是「沒打瘦肉精」。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出，雖然知道買牛小排原塊就是油花自己要承擔，也不是要怪costco 的意思，可是這真的太誇張，「切開肉剩不到四分之一，全都是牛油，我花了兩千多買了一塊牛油？」

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▲原PO認為這比例已經太誇張。（圖／翻攝自臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

原PO也說，本來是一層一層的慢慢要把油、筋膜給片下來，但片了快十刀還是白色時，才抓狂一刀給它剖開，但她表示不會把商品拿去退，「真空包又夾層，真的很難分辨裡面的油佔了多少，這頭牛沒有被打萊克多巴胺的關係嗎？才讓牠瘦不下來」。

網友一看見這一整片白花花的油脂，都忍不住說「這太誇張」，並建議原PO拿去退貨，「這下子放下百萬個心了！這條牛逃過萊克多巴胺的洗劫」、「如果是我真的會拿去退掉」、「我每次買都會挑一下，個人很愛油花，不過你這塊挺慘的」、「我們上週提早烤肉，買的五花肉片也是一樣，幾乎整片都是油，最近品質不太好耶」、「很快就能吃到含瘦肉精的瘦肉了」、「已經好久沒吃肥牛了，根本不敢買，上面很漂亮下面都是油」、「該退就去退，瑕疵商品為何不能退，拿去丟也是他家的事，品管問題」。

▲▼一大片油脂讓網友都看傻眼。（圖／翻攝自臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

