解放軍能攻下台灣？軍事專家分析關鍵「台灣未必會輸」

▲國軍漢光演習，實兵開火演練。（圖／記者季相儒攝）

記者柯沛辰／綜合報導

共軍軍機連日擾台，台海戰事可能性也引起各界討論。國防安全研究所所長、軍事專家蘇紫雲24日接受資深媒體人黃暐瀚專訪時，就談到台灣軍備、數量雖然輸給中國大陸，但如果台海真的開戰，台灣未必會輸，關鍵原因在於「台灣海峽」。

蘇紫雲24日受邀上《POP撞新聞》探討兩岸衝突局勢，提到中共頻派戰機擾台，反而讓台灣問題「國際化」，不僅無助於在國際上的支持度，現實上又沒有能力真的犯台，這將是一個矛盾且自我抵銷的過程，可謂絕對不利。

有人疑惑中共「真的沒有能力犯台嗎」？蘇紫雲認為，關鍵在於台灣海峽，因為兩棲登陸是非常複雜的軍事工程，共軍要運送裝甲戰車、大量步兵，但具耐波能力的艦艇仍嚴重不足，現階段尚無法輕易渡海。台灣作為守勢方，配合現代軍事科技，其實相當有利。

蘇紫雲說，共軍要有效攻擊台灣，必須把重裝備送上岸，這是最大弱點。如果戰爭只談數量優勢，那以色列早就從地圖上消失，二戰時的瑞士也將不復存在，「台灣的軍備、數量肯定輸給大陸，但真的打起來，卻未必會輸。」

蘇紫雲強調，兩岸隔著一個台灣海峽，台灣如何在資源有限的情況下，投入最需要的軍事科技，這才是最重要的。說到這裡，他以棒球電影《魔球》為例，「砸最多錢的球隊，未必就是最能贏球的」。

▲空軍司令部23日證實，兩架共軍運8反潛機侵擾我西南防空識別區。（圖／國防部）

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