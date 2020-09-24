　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

解放軍能攻下台灣？蘇紫雲分析關鍵「台灣未必會輸」

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼國軍「漢光33號」演習實兵演練,蔡英文（圖／記者季相儒攝）

▲國軍漢光演習，實兵開火演練。（圖／記者季相儒攝）

記者柯沛辰／綜合報導

共軍軍機連日擾台，台海戰事可能性也引起各界討論。國防安全研究所所長、軍事專家蘇紫雲24日接受資深媒體人黃暐瀚專訪時，就談到台灣軍備、數量雖然輸給中國大陸，但如果台海真的開戰，台灣未必會輸，關鍵原因在於「台灣海峽」。

蘇紫雲24日受邀上《POP撞新聞》探討兩岸衝突局勢，提到中共頻派戰機擾台，反而讓台灣問題「國際化」，不僅無助於在國際上的支持度，現實上又沒有能力真的犯台，這將是一個矛盾且自我抵銷的過程，可謂絕對不利。

有人疑惑中共「真的沒有能力犯台嗎」？蘇紫雲認為，關鍵在於台灣海峽，因為兩棲登陸是非常複雜的軍事工程，共軍要運送裝甲戰車、大量步兵，但具耐波能力的艦艇仍嚴重不足，現階段尚無法輕易渡海。台灣作為守勢方，配合現代軍事科技，其實相當有利。

蘇紫雲說，共軍要有效攻擊台灣，必須把重裝備送上岸，這是最大弱點。如果戰爭只談數量優勢，那以色列早就從地圖上消失，二戰時的瑞士也將不復存在，「台灣的軍備、數量肯定輸給大陸，但真的打起來，卻未必會輸。」

蘇紫雲強調，兩岸隔著一個台灣海峽，台灣如何在資源有限的情況下，投入最需要的軍事科技，這才是最重要的。說到這裡，他以棒球電影《魔球》為例，「砸最多錢的球隊，未必就是最能贏球的」。

▲▼空軍司令部23日證實2架共軍運8反潛機侵擾我西南防空識別區。（圖／國防部提供）

▲空軍司令部23日證實，兩架共軍運8反潛機侵擾我西南防空識別區。（圖／國防部）

►超好評的印度皂變成沐浴乳，使用更方便

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
小鬼爸爸今過60大壽　女友峮峮代替他慶生「位子、動作一模一樣
獨／潑屎妹「信義區清糞地點」曝光　狂刷2hrs...神秘男載
三仙台目睹飛彈試射！「白光沖天」6秒消失　震撼畫面曝光
豆花妹床戰唐禹哲！　「下身姿勢」網嚇傻：這能播嗎？
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

解放軍能攻下台灣？軍事專家分析關鍵「台灣未必會輸」

美大動作軍售！專家：美航母無法靠近中國大陸　「戰場就在台灣」

若美軍重新駐台　陸官媒總編胡錫進：一定是戰爭

防共軍打來！　覺青出招雄風飛彈「自炸核電廠」廢中國沿海

神秘飛彈車現身東部都蘭海岸　疑雄風二、三型反艦...軍迷喊加油

美海軍陸戰隊接收全新AH-1Z蝰蛇直升機　加大油箱飛更遠

台灣「由守而攻」大陸必定反擊！　中評社警告：而且會加倍奉還

戰機清早高速掠過大台北！鄉民嚇醒：防空洞在哪？　網揭升空真相

解放軍深夜公告「黄海北部海域」軍演！　同一時間海南島西部實彈訓練

影／美軍「死神」無人機變戰機　可發射「響尾蛇」打巡弋飛彈

KID左胸貼「小鬼貼紙」堅強上工整玖壹壹　春風自稱「台灣皮卡丘」跳電流舞...洋蔥唱《洋蔥》

聽楊丞琳講「小鬼有趣過往」笑了　鍾欣凌不捨：都是黃爸安慰我們

陳妍希無法親自到小鬼靈堂　彈唱《地球上最浪漫的一首歌》悼念

蔡依林巡演11月重啟？「幾乎全忘了」　收到金曲獎邀約：我其實滿想去的！

粉紅亂子草無濾鏡空拍曝光！南投「棉花糖花海」新秘境10/10開園

老闆被海軍棄單「120碗海鮮麵」　基地外苦等1hr...他暖回：沒關係

精簡使用者介面、支援子母畫面　懶人包整理！iOS 14實用新功能

賀軍翔二女兒提前「剖腹產」　原因曝光...怕「這個星座寶寶」龜毛！

小鬼葬禮30萬！床底藏「貼心巧合」　過來人曝喪葬業行情：名人才這價

百萬賓士C300酒駕炸內湖隧道貼　壁刷護欄200ｍ插滿鋼條才停

解放軍能攻下台灣？軍事專家分析關鍵「台灣未必會輸」

美大動作軍售！專家：美航母無法靠近中國大陸　「戰場就在台灣」

若美軍重新駐台　陸官媒總編胡錫進：一定是戰爭

防共軍打來！　覺青出招雄風飛彈「自炸核電廠」廢中國沿海

神秘飛彈車現身東部都蘭海岸　疑雄風二、三型反艦...軍迷喊加油

美海軍陸戰隊接收全新AH-1Z蝰蛇直升機　加大油箱飛更遠

台灣「由守而攻」大陸必定反擊！　中評社警告：而且會加倍奉還

戰機清早高速掠過大台北！鄉民嚇醒：防空洞在哪？　網揭升空真相

解放軍深夜公告「黄海北部海域」軍演！　同一時間海南島西部實彈訓練

影／美軍「死神」無人機變戰機　可發射「響尾蛇」打巡弋飛彈

中職／周思齊適時敲安　中信2比3落後富邦

「廁所燈狂閃」以為羅霈穎來找她　于美人起床一看笑了

台南文化中心館慶邀明華園總團演出《鯤鯓平卷》　黃偉哲歡迎鄉親一同相挺

傑尼斯「關8」富二代成員確診！發高燒2天…密切接觸2人篩檢出爐

香港政府收回60公頃「預留用地」　迪士尼樂園回應了

海之藝術季在基隆！點亮「全台最大船型光雕」15組作品免費看

「拍台北」評審初體驗！吳慷仁看到黑眼圈　林依晨：很多劇本想演

北北基大雨特報！明低溫下探22度　東北風發威「雨彈連砸5天」

「滑球王子」陽建福《飢餓》玩到臉發白：下次不要找我了！

李劭婕演舞台劇10年「初闖金鐘」　親姊竟虧：沒知名度還能入圍！

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

軍武熱門新聞

國慶預演「戰機高速掠過大台北」　驚醒鄉民

最難攻下的台灣城市　答案一面倒

戰爭若爆發　專家曝「平民生存手冊」

神秘反艦飛彈車　現身東部都蘭海岸

港媒：台灣由守而攻大陸必定反擊

國軍出任務洩漏給飲料店？網：只知道6情報

覺青出招「雄風自炸核電廠」廢中國沿海

北京武力攻台？專家曝「2關鍵」分析

美陸戰隊軍官投書呼籲：重新駐軍台灣

美軍「死神」無人機發射空對空飛彈

專家：美航母無法靠近中國大陸　戰場就在台灣！

解放軍「黄海北部海域」軍演

美海軍陸戰隊接收AH-1Z蝰蛇直升機

中共派軍機擾台！館長嗆：還有人跪著說話

更多熱門

相關新聞

專家：美航母無法靠近中國大陸　戰場就在台灣！

專家：美航母無法靠近中國大陸　戰場就在台灣！

台美關係近來大有進展，導致中共不斷秀武力，大動作派軍機越台海中線給予警告。有專家分析稱，台灣戰略地位太重要，加上美國不會冒著航母被導彈擊中的風險，只能不斷賣武器給台灣，所以若配合美國圍堵中國，處境相當危險，「一旦開戰，戰場就會在台灣，更可能是衝突的導火線。」

若美軍駐台　胡錫進：一定開戰

若美軍駐台　胡錫進：一定開戰

黃珊珊：共軍擾台對兩岸交流沒助益

黃珊珊：共軍擾台對兩岸交流沒助益

兩岸真開打？戰機一早「轟隆隆」　國防部澄清了！

兩岸真開打？戰機一早「轟隆隆」　國防部澄清了！

港媒：台灣由守而攻大陸必定反擊

港媒：台灣由守而攻大陸必定反擊

關鍵字：

共軍解放軍軍機台海戰爭台灣軍武蘇紫雲

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小鬼4年前演唱會「座位空一片」　粉絲哭曝實況

舊手機回收環保署要送iPhone！

「怕性慾影響學習」男大生驚傳在學校自宮

「鬼峮戀」幾點幾分約會他都知道　吳宗憲建議小鬼黃鴻升「不要公開」

謝忻「真的是情侶」王少偉錯愕！

小鬼過世前交代後事「留一隻手骨」放客廳

媽媽被用球棒+釘子爆打　潑屎妹怒了

超市買404元！他掏500+5元：店員當機了

酒店女「30秒吸管喝光威士忌」　竟是海陸正妹

iPhone 12 發表日10/13！　預購、正式上市時間出爐

解放軍最難攻破台灣哪個城市？網竟一面倒

痛失摯友小鬼　李千那台上恍惚忘詞

情侶攜手經營火鍋店…上班竟失蹤　家屬驚見2人死在床上

熊熊8月底高調PO租屋文！今流產分手

送孩子上學出現暗黑乘客　媽載回家收編

更多

最夯影音

更多
KID左胸貼「小鬼貼紙」堅強上工整玖壹壹　春風自稱「台灣皮卡丘」跳電流舞...洋蔥唱《洋蔥》

KID左胸貼「小鬼貼紙」堅強上工整玖壹壹　春風自稱「台灣皮卡丘」跳電流舞...洋蔥唱《洋蔥》
聽楊丞琳講「小鬼有趣過往」笑了　鍾欣凌不捨：都是黃爸安慰我們

聽楊丞琳講「小鬼有趣過往」笑了　鍾欣凌不捨：都是黃爸安慰我們

陳妍希無法親自到小鬼靈堂　彈唱《地球上最浪漫的一首歌》悼念

陳妍希無法親自到小鬼靈堂　彈唱《地球上最浪漫的一首歌》悼念

蔡依林巡演11月重啟？「幾乎全忘了」　收到金曲獎邀約：我其實滿想去的！

蔡依林巡演11月重啟？「幾乎全忘了」　收到金曲獎邀約：我其實滿想去的！

粉紅亂子草無濾鏡空拍曝光！南投「棉花糖花海」新秘境10/10開園

粉紅亂子草無濾鏡空拍曝光！南投「棉花糖花海」新秘境10/10開園

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面