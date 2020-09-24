新黨吳成典唱和「一國兩制」觸法？　邱垂正：會同內政部調查

▲新黨主席吳成典日前赴陸出席第十二屆海峽論壇，並在會上致詞。（圖／記者任以芳攝）

記者陳政錄／台北報導

第十二屆海峽論壇舉辦前，陸委會曾發表四大政策說明，為國人參與設下紅線，但新黨主席吳成典仍在會上表態支持「一國兩制台灣方案」，更有「台北分會場」參與連線，陸委會發言人邱垂正今天表示，將待吳成典隔離完成後，會同內政部展開行程調查，在案件釐清後，進行必要的處置。

大陸對台大型交流活動海峽論壇19日在廈門開幕，台灣方面有前金門縣副縣長、新黨主席吳成典和不少台商出席與會，國民黨雖未派員參加，但有包括立委陳玉珍、李德維，前台北縣長周錫瑋以錄影方式致詞，另海峽青年論壇上，更與「台北分會場」連線。

▲陸委會發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

邱垂正表示，中共歷年來藉由攏絡各界人士，發表迎合中共統戰的言論，企圖推進對台統一的政治圖謀。事實上，這類配合中共政治宣傳的作為，並無法獲得台灣人民的認同，這些極少數的遭到利用的統戰對象，更不能代表台灣的主流民意。

他重申，本會先前以呼籲我方民眾、團體勿輕易參加由中共主導的海峽論壇統戰活動，也提醒遵守相關規範；因此，對於相關團體、個人的「越線」行為，邱垂正說，本會正與相關機關針對台北分會場等情境進行了解，進行行政調查。

至於吳成典的行為，邱垂正說，吳成典曾任金門縣副縣長，是退職未滿3年的政務人員，返台後應填具赴陸人員返台通報表，本會也會同內政部等機關進行必要了解，「可能要等他從防疫旅館出來之後，我們才能執行相關行政調查。」

媒體詢問，是否可以認定吳成典已觸犯《反滲透法》、《兩岸人民關係條例》或《國安五法》，邱垂正說，台灣是民主法治國家，會先依法進行行政調查，完成必法的法定程序，當中也「不排除要請他來說明。」

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