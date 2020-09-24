國台辦丟「九二共識」問答　邱垂正「八字箴言」回應

▲陸委會9月24日召開例行記者會，由發言人邱垂正主持。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

大陸近日對台文攻、武嚇不斷，面對國台辦在官方微博拋出「九二共識」問答、解放軍機接連擾台並稱無「海峽中線」，陸委會副主委兼發言人邱垂正24日重申，「九二共識」已在兩岸關係的歷史上翻過一頁，呼籲北京當局應在和平、對等、民主、對話的基礎上，促進兩岸的良性互動。

值得注意的是，邱垂正今主持例行記者會時，記者室背板剛好換新，後方字樣從「和平善意，以民為先」，改成總統蔡英文年初就職提出的「和平、對等、民主、對話」八字箴言，因此邱垂正也要回答記者提問時，特意指向身後作為闡述。

▲陸委會背板換新。（圖／記者陳政錄攝）

邱垂正還說，國內各界應清楚認識中共對我國主權、安全的威脅，應團結一致，對外一再附和中共的立場及恐嚇國人，只會引發社會的反感。他強調，政府致力於維護台海和平穩定的現狀，堅定捍衛國家主權及民主自由，呼籲北京當局在和平、對等、民主對話的基礎上，促進兩岸的良性互動。

針對解放軍近日不斷擾台，邱垂正強調，這是「一個故意挑釁危險的動作」，我方表達嚴正譴責，另「海峽中線」作為雙方長期實踐並保持和平的默契，中共刻意侵犯台灣海運空運安全、破壞兩岸現狀，升高區域的緊張，已引發國際社會的嚴重關切。

邱垂正說，「中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，我們呼籲中共當局應自我克制，切勿徒增事端，衍生無法收拾的嚴重後果」，政府將持續與理念相近的國家一起合作，斷絕共產黨以任何形式威脅我主權、民主與民主體制的圖謀。

至於記者會舉辦場地記者室背板換新，有媒體詢問是否有特定意涵，邱垂正說，為了闡述現階段政府的政策，本會以和平、對等、民主、對話的兩岸關係的戰略指導原則為主軸設計，當然，「相關的費用我們都是非常樽節預算的使用。」

►時間對我們來說完全沒用！

▼陸委會記者室舊背板。（圖／記者陳政錄攝）