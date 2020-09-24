金正恩今年「怪怪的」　公開出席次數創歷年新低

▲北韓領導人金正恩親自視察因颱風「巴威」侵襲受創的黃海南道災區。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

北韓領導人金正恩今年不如以往，大幅度減少出席公眾場合的次數，是他執政生涯以來的新低，相較於執政前五年（2012-2016）的164次與最近三年（2017-2019）的93次，於2020年僅有共39次出席，4月時動過心臟手術後更是傳出「死亡」的消息，隨後才現身順天磷肥廠破除外界謠言。

日本防衛大臣河野太郎6月時也曾表示，北韓最近的行為「相當詭異」，金正恩的健康狀態成疑，而北韓糟糕的經濟狀態可能急需代罪羔羊轉移注意力，「我們一直在和美國，還有其他國家討論，設法了解北韓是怎麼回事。」

根據《韓聯社》的報導，南韓統一部認為，國際社會的制裁、新冠疫情、颱風災害大幅影響北韓的生產力。為防堵疫情而全面封鎖的邊境讓國內民生物資嚴重缺乏，且無法由中國或其他國家進口。颱風和梅雨則帶來史上最嚴重的洪災之一，農田受災面積高達3.9億平方公尺。

▲金正恩主持政治局會議，提早準備颱風防災工作。（圖／路透社）



北韓2020年平均降雨量達852.3毫米，超過去年同期的3倍。而朝中貿易受封鎖影響，較去年同期驟減70％，僅餘5.1億美元。今年金正恩39次的出席中，防疫和抗災相關會議就占去了三分之一，可見北韓災情嚴重性。

《每日北韓》曾有匿名人士披露，自金正恩4月12日心臟動刀完之後，健康狀態每況愈下，就連金日成誕辰紀念日這樣的「大日子」都不得不缺席，消失20多天後於5月1日現身於順天磷肥廠的開工大典，然而伴隨著胞妹金與正的快速公開、上位代理國政，引起外界懷疑金正恩的真實健康狀況。