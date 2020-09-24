「颱風假小確幸」登朝日新聞　台灣防災措施佳…日本擬參考實施

▲《朝日新聞》在報導中引用這張蔡英文總統貼在臉書的米克拉颱風防災圖。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

記者葉睿涵／綜合報導

日媒《朝日新聞》23日以「日本是否應學習台灣的防颱政策，由地方政府首長進行重大判斷」為題，報導台灣的防颱措施。報導引用總統蔡英文臉書上呼籲防颱的圖文，還採訪來自台灣的京都大學防災研究所研究員李旉昕，對比台日兩國在應對颱風時的不同狀況。

《朝日新聞》報導，台灣的防災措施因新冠肺炎防疫良好而受國際矚目，再加上台灣與日本一樣每年都會經歷幾個颱風，因此台灣的防颱措施極具參考價值。

李旉昕在報導中提到，台灣的颱風季落在7到9月，每年都會有3、4個颱風掠過，甚至在好幾年中，也有經歷過5到6個颱風的時候；雖然台灣偶爾也會發生地震，但颱風可以說是最常見的天災，尤其是在2009年的莫拉克颱風有600多人因逃生不及而喪命後，台灣就越發重視「事前避難」的觀念。

▲在NASA公佈的莫拉克颱風衛星圖像中可見整個台灣都被颱風包圍住了。（圖／翻攝自NASA官網）

近年來，日本氣象廳已採取在颱風前就呼籲民眾儘早撤離的措施。李旉昕對比兩國在「事前避難」的做法提出，日本的避難是以「人民自行判斷」為主，但台灣則由「政府判斷」。中央災害應變中心提供颱風相關資訊後，地方政府將判斷是否要避難，村長或里長也會直接通知居民，民眾不遵從的話還會被罰款。

日本與台灣不同，並沒有「颱風假」這麼一說。即使颱風天風大雨大、交通癱瘓，日本人還是會準時到公司上班。李旉昕在採訪中解釋了台灣獨有的「颱風假」規定，各縣市首長將自行決定是否放「颱風假」，政府機關、學校、民間企業都會配合實行，讓民眾在家以確保人身安全。

▲災情不嚴重的居民會趁「颱風假」出去逛街、娛樂。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

她也補充，在部分災情不嚴重的地區，「颱風假」就成了民眾所期待的「小確幸」，有人還會趁著難得的假期出去逛街、看電影、唱歌等，而民營企業也因為不被法律規範必須強制放假，因此服務業在颱風天時仍會營業，上班的員工也會獲得津貼。

李旉昕也提到，放假一天難免對經濟造成影響，雖然台灣對於放颱風假與否有明確的風力標準，但地方政府還是會有自己的政治考量，因為只要宣布放颱風假，最後風雨卻不強烈的話，地方首長容易受到企業批評，認為他們為公司造成損失。