川普「拒承諾」落選和平交接！　曖昧回應：再看看會發生何事

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普23日表示，他不會承諾敗選後會「和平」進行權力交接，並再次強調，郵寄投票可能會影響結果，「選票就像一場災難，已經失去控制了。」川普也指出，這次大選的結果也許會在最高法院結束，意即結果會受到質疑，必須由法院進行裁決。

根據CNN報導，川普（Donald Trump）23日在記者會中被問到，是否會在大選結果出爐後，按照民主程序進行權力交接時，他僅回答，「嗯，我們得看看會發生什麼事。」川普不願透露是否接受選舉結果的態度和2016年如出一轍，他先前還曾開玩笑表示，他會在法定任期結束之後繼續當總統。

《福斯新聞》記者再度詢問川普，是否會接受選舉結果時，他依舊不願改變立場，「不要。我得看看，聽著你──我得看看。不要，我不要只是說『會』，我也不會說『不會』。」

川普強調，大量的郵寄投票充斥著舞弊，「你們知道，我一直強烈抱怨選票，這場選票就是場災難。」他甚至認為，「把選票丟掉後你就會有一個非常…老實講，不會有權力轉移。結果會是連任的」他接著重申，「選票已經失控了。」

川普先前曾表示，民主黨籍候選人拜登只有在選舉「被操縱」的狀況下，才有可能勝選，甚至直言，11月大選的終點會是在最高法院，意即選舉結果可能會出現變數，或者是受到質疑，必須交給法院作出最後裁決。

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