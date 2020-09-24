G奶網紅被抓奶摩下體　堅持求償鄧佳華「80萬」背後原因曝

▲星諠求償80萬元被說是「獅子大開口」。（影／翻攝自Youtube）



記者崔子柔／綜合報導

自稱「FBI帥哥」的網紅鄧佳華，去年6月間與G奶網紅「星諠」拍片時，對她襲胸、用下體頂臀部，刑事部分判拘役20日；星諠另向鄧佳華民事求償80萬元，當時不少人認為她在影片中「明明看起來很開心」，還反過來「獅子大開口」，她近日就在YouTube頻道「勾起你心中的惡」裡還原事發過程，解釋背後原因。

星諠表示，當時鄧佳華以「沒人陪他過生日」為由邀約，她出於同情才答應，為了避開單獨前往的危險，也帶了瑋哥一同赴約，但吃完飯後，鄧佳華就說要拍影片，架起網美燈，並把手機給瑋哥要他幫忙拍攝。

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星諠本以為只是拍個限時動態做做效果，沒想太多就答應了，誰知道鄧佳華走到她身後竟開始模仿「打躲避球」的動作，不斷觸碰她的胸部，還用下體頂撞臀部，星諠表示，「當下腦袋一片空白，像關機一樣」，做不出任何反應。

鄧佳華貼出影片後，不少人認為星諠是「想紅想瘋了」，網路上掀起一陣對她的謾罵，她認為自己被性騷擾，卻還在網路上形成這般風向，才下定決心開始蒐證提告，她也解釋，不是拍完的時候覺得無所謂，是因為影片都在鄧佳華的手機裡，當時根本沒有證據。

在 Instagram 查看這則貼文 小星星諠ㄒㄩㄢ（@cutepink0126）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 30 日 下午 10:54 張貼

▲星諠當時帶了瑋哥一同赴約。（圖／翻攝自instagram）



星諠第一次提告不起訴後，又在網路上被第二次霸凌，她重新蒐證再議，才讓北院在今年5月，判鄧佳華拘役20天，得易科罰金2萬元，但星諠仍提出求償80萬元，「我知道不可能判到這個數字，但就想喊出來給他一個教訓」，最後判決在上月28日出爐，宣判鄧佳華應賠償30760元，目前星諠正在思考後續上訴事宜。