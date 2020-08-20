G奶網紅同情「FBI帥哥」允拍片…慘遭襲胸、頂下體淚訴：把我當笑話

記者羅志華／台北報導

自稱「FBI帥哥」的網紅鄧佳華，於2019年6月間與G奶網紅「星諠」拍片時，對她襲胸、用下體頂臀部，刑事部分判拘役20日；星諠另向鄧佳華民事求償80萬元，北院8月20日開庭，星諠受訪時一度落淚，指鄧佳華性騷後不僅沒向她道歉，還不斷藉此事搏版面、發起網路霸凌，後悔自己一時同情與鄧佳華來往。

▲網紅星諠一想到被鄧佳華性騷，還被拿來炒作話題、成為網友笑柄，難過痛哭。（圖／記者羅志華攝）

星諠於2019年6月間，在IG控訴鄧佳華性騷，指對方事前未說明拍片內容，於過程中對她襲胸、下體頂臀，她礙於情面沒翻臉，事後非常生氣。

但星諠第一次提告時，檢方勘驗影片，沒看到鄧佳華襲胸的畫面，並認為拍片中雙方互相嬉鬧，依罪證不足，處分鄧佳華不起訴。

鄧佳華獲不起訴後，大肆對外宣傳，更放話星諠「要檢討」；星諠不服聲請再議，並提出鄧佳華的道歉對話紀錄，檢方改依性騷擾罪嫌起訴，北院日前判鄧佳華拘役20日。

▲鄧佳華表示，和解金額想再談可以低一些，也希望可以分期。（圖／記者羅志華攝）

北院8月20日開庭，鄧佳華一改先前「大方」的態度，請求法院不公開審理，庭訊結束後表示，今日開庭一切順利，除希望賠償金額能談低一點外，也希望可以分期，目前從事物流工作。

星諠對鄧佳華的「冷靜」態度有些氣憤，甚至在庭上爆發情緒、大吼，指鄧佳華不只從未向她道歉，先前獲不起訴時，更大肆向媒體宣傳，並要星諠「檢討」，企圖營造受害者形象，種種行徑讓她至今還是很難過，目前已全面封鎖鄧佳華，甚至連朋友傳來有關他的東西，也全部不看。

▲網紅瑋哥今天陪同星諠來開庭，2人都希望能給鄧佳華一個教訓。（圖／記者羅志華攝）

星諠痛訴，當初是看鄧佳華沒朋友，一時同情才和他拍片，不料對方竟利用這份同情性騷，事後更藉此不斷搏版面，「好像他認為這樣曝光很好」、「把我當作笑話，讓我顏面盡失」。

星諠另表示，鄧佳華一直以來騷擾很多女生，「這次提告要讓他得到教訓」；與星諠交往的網紅「瑋哥」，今日也陪同出席，並指嘲笑他人禿頭的鄧佳華，目前的頭髮也是貼髮片，「我在這替鄧佳華向媒體朋友道歉」。

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