解放軍最難攻破台灣哪個城市？　網一面倒：絕對是這「城市」

▲解放軍轟-6於18日進入台灣防空識別區。（圖／取自國防部）



實習記者劉雪兒／綜合報導

共機近期一再擾台，台海局勢也因此受到關注。一名網友好奇提問，假如解放軍一旦攻台，且像日本當年一個一個鄉鎮攻破的方式，「台灣哪個城市會是最難攻破的？」又有哪些可能成為台灣最後退守希望。

一名網友在PTT八卦板，以「台灣哪個城市或鄉鎮市區最難攻下？」為題發文，指最近看到許多人在版上討論兩岸開戰的話題。他表示，如果演變到最不好的狀況被攻陷了，接下來就是陸上戰爭，不過如果像日本當年攻台一樣，用一個一個鄉鎮攻破的方式，讓他好奇問，「如果以今日台灣鄉鎮城市的路網或機能來看，哪個鄉鎮市區會是最難攻破的？哪個可能會成為台灣最後退守希望？有八卦嗎？」

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貼文一出，引發網友們的熱議，有網友打趣說，「中永和也很難，解放軍會迷路」、「新竹啊，解放軍的凖度會打到台積電，所以會特別小心」、「台南，看到小吃就放下屠刀，先吃再講」、「南投啊，因為只能空投」、「花蓮啊，炸掉中橫喝蘇花，只能海運、空運跟南部上來」

不過大部分的網友答案竟一面倒，認為台中可以撐到最後，「台中啊」、「台中東西面各有一座山南北還有床河」、「台中應該能撐最久，市民皆兵」、「台中，人手一槍，巷戰、遊擊戰」、「台中啊，全民皆兵」、「台中先變消波塊」、「台中啦！平日就有在訓練了」。

值得一提的是，抗日及國民政府遷臺初期時，爆發的「溝背之役」、「二二八事件的二七部隊」等等激烈的反抗運動，大部分都是在台中地區發生的。

中共解放軍機近期一再擾台，中國外交部發言人汪文斌21日表示，「台灣是中國領土不可分割的一部分，不存在所謂的『海峽中線』」。對此，我方外交部長吳釗燮則反駁陸方，此說是「摧毀台海現狀」。其實，以當前民進黨執政下的兩岸關係，爭辯有無「中線」，就像爭論有無「九二共識」，沒有實質意義。因為隔空叫陣，緩和不了箭在弦上的兩岸緊張情勢。

▼中國外交部指稱「不存在所謂的『海峽中線』」。（圖／翻攝自Google Map）

