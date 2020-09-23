大陸農業部長：秋糧豐收已成定局　「手中有糧、心中不慌」

▲大陸「農業農村部」指出，大陸今年秋糧豐收已成定局。（圖／視覺中國）



記者林彥臣／綜合報導

大陸「農業農村部」部長韓長賦針對今年的秋糧收成情況表示，今年中國秋糧豐收已成定局，全年糧食產量有望高位增產，預計平均畝產提高近2公斤，連續6年穩定在13000億斤的水準上，今年中國糧食豐收為應對複雜國際形勢爭取了戰略主動。

根據陸媒《中新社》報導，韓長賦表示，從目前情況看，前兩季的夏糧和早稻已豐收到手，分別比上年增產24.2億斤、20.6億斤，夏糧產量創歷史新高，秋糧形勢也比較明朗，豐收在望，今年還是一個豐收年，糧食會有個好收成。

韓長賦認為，之所以判斷今年秋糧能夠豐收，主要是因為今年秋糧面積明顯增加，預計秋糧面積超過12.8億畝，比上年增加800萬畝，此外，雖然今年氣象災害頻發，但對產量影響有限，作物長勢整體較好。

▲韓長賦認為，長江水患對於秋糧收穫有限。（圖／翻攝自人民日報）



韓長賦指出，今年是中國全面建成小康社會之年，也是脫貧攻堅決戰決勝之年，新冠肺炎疫情全球蔓延，給全球經濟社會帶來巨大挑戰，在特殊的年份裡，奪取今年糧食豐收有著不同尋常的特殊意義。

韓長賦強調，「端牢14億中國人的飯碗」，為經濟社會穩定提供了有力支撐，為脫貧攻堅、全面小康奠定了堅實基礎，在世界糧食貿易鏈供應鏈受疫情衝擊的背景下，中國奪取糧食和農業豐收，做到「手中有糧、心中不慌」，牢牢把握應對各種風險挑戰的主動權。

韓長賦細數，今年對農業來說是個多災之年，糧食豐收實屬不易，春耕備耕時過「新冠肺炎疫情關」，南方水稻雙搶時過「洪澇關」，東北秋收前過「颱風關」，還過了草地貪夜蛾等「病蟲關」。

韓長賦表示，面對各種災情，中國政府對抓好今年糧食生產高度重視，出台了一系列扶持糧食生產的政策，及時搶種、搶收、改種、補種，把糧食面積作為約束性指標、產量作為指導性指標下達各地，明確目標任務，壓緊壓實責任，這是多年沒有的。

▲全球許多國家面臨東非蝗蟲造成的糧食危機。（圖／美聯社）



另外根據俄媒《衛星通訊社》報導，韓長賦指出，目前新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，世界糧食貿易鏈供應鏈受到衝擊。加上今年全球自然災害和病蟲害偏重發生，像沙漠蝗席捲東非、西亞、南亞20多個國家，一些國家出現多年未遇的嚴重旱災，給全球農業生產造成影響，面對不斷加劇的疫情，世界各國都想把糧食的保險系數打得更高一些，一些國家限制糧食出口、擴大進口、增加儲備，國際國內普遍擔憂發生糧食危機。

韓長賦認為，在這種形勢下，抓好國內糧食生產，全力奪取糧食和農業豐收，以國內糧食生產的穩定性應對國際市場的不確定性，做到「手中有糧、心中不慌」，牢牢把握應對各種風險挑戰的主動權。

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