豬豬有救了？　陸非洲豬瘟疫苗進入生產性試驗

▲非洲豬瘟疫情近年困擾大陸的養豬產業。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

大陸農業農村部18日表示，由中國農業科學院哈爾濱獸醫研究所自主研發的非洲豬瘟疫苗，目前進展順利，即將進入擴大臨床試驗和生產性試驗階段。該疫苗最早於3月對外發表，4、5、6月分別在黑龍江、河南和新疆等地對3000頭豬進行臨床試驗，目前無明顯不良反應。

農業農村部表示，非洲豬瘟疫苗目前已完成候選疫苗株實驗室、中間試制階段研究，還有疫苗環境釋放試驗，接下來，就是即將進入的擴大臨床試驗和生產性試驗階段。

▲中國大陸自主研發的非洲豬瘟疫苗，將進入生產性試驗階段。（圖／免費圖庫pxhere）

哈爾濱獸醫研究所所長步志高指出，在環境釋放試驗階段，將疫苗以10倍和100倍免疫劑量接種商品育肥仔豬、母豬，持續觀察20週，接種豬均無明顯體溫升高等臨床異常症狀和病理損傷，生長發育和生產情況良好。

中國農業科學院院長唐華俊指出，哈爾濱獸醫研究所於4月上旬、5月上旬和6月上旬分別在黑龍江、河南和新疆等三個基地展開疫苗臨床試驗，試驗規模共計近3000頭商品育肥豬。

截至目前，唐華俊表示，免疫豬群生長狀態良好，無明顯臨床不良反應；免疫豬剖檢無明顯病理變化，無疫苗毒排放，無水平傳播；免疫豬在高等級生物安全實驗室用強毒進行攻毒，不同劑量接種組免疫保護率均在80%以上。

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