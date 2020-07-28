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蝗災風險再起　陸農業農村部：竹蝗自寮國遷入可能常態化

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▲▼7月10日，雲南普洱蝗災，黃脊竹蝗在啃食植物。（圖／新華社）

▲雲南普洱近日蝗災，黃脊竹蝗在啃食植物。（圖／新華社）

記者陳政錄／綜合報導

今年除疫情、水災外，因蝗蟲族群造成的農業損失，也持續在大陸引起討論。據大陸農業農村部27日召開座談會分析結果，來自寮國等地的「黃脊竹蝗」族群，已進入成蝗發生的高峰期，將隨食源減少不斷遷入雲南邊境，遷入期可能持續到8月中下旬，「防控形勢依然嚴峻」，還可能成為常態。

黃脊竹蝗簡稱「竹蝗」，與日前來自非洲的沙漠蝗、飛蝗等遠距離遷移飛行蝗蟲不同，除寮國等東南亞國家有分布，在中國大陸長江以南林區亦早有分布。

▲▼雲南蝗災,蝗蟲。（圖／普洱市林業和草原局）

▲雲南近期蝗災爆發。（圖／普洱市林業和草原局，下同）

今年以來，大陸農業農村部在雲南邊境地區的監測站發現，自6月28日起，就出現竹蝗從寮國等地遷入雲南邊境地區；截至7月26日，黃脊竹蝗已在雲南省普洱、西雙版納和紅河3州（市）江城、寧洱、墨江、勐臘、景洪、綠春6縣（市）出現，累計發生影響面積14.06萬畝。

官方指稱，雲南省已為此調集無人機，展開防治作業1.03萬架次，噴霧器1.12萬台次，出動5.7萬人次，強調經過有效防治後，竹蝗尚未對農林生產造成大的危害。

但農業農村部在27日召開的座談會上指出，過去竹蝗一般在7、8月遷入，惟今年遷入時間更早、峰次多、蟲輛大，尤其當前隨寮國等地進入成蝗發生高峰期，蝗群將隨著境外食源減少不斷遷入雲南邊境地區，遷入期可能持續到8月中下旬，防控形勢依然嚴峻。

座談會坦言，如果監測防治工作不到位，遷飛入境的黃脊竹蝗在境內繼續擴散、並從林區向農田擴散蔓延的風險將加大，對農業生產尤其是玉米構成威脅。另外，近5年黃脊竹蝗從境外遷入頻率增加，今後可能成為常態。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▲▼雲南蝗災,蝗蟲。（圖／普洱市林業和草原局）

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