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大陸官媒報導：夏糧產量達2856億斤「創歷史新高」　中國人的飯碗端得更牢

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▲▼農民，農村，職災，職業傷害，腰傷，南投，農作物，稻田。（圖／視覺中國）

▲大陸官媒報導，2020年夏糧豐收，創歷史新高。（示意圖／視覺中國）

記者林彥臣／綜合報導

大陸農業農村部日前發布數據指出，2020夏糧豐收，産量達到2856億斤（1428億公斤），增産24.2億斤（12.1億公斤），同比增長0.9%，創歷史新高，大陸官媒《人民日報》及《新華社》報導均引用了農業農村部提出的相關數據，並且強調，「農業豐收，讓中國人的飯碗端得更牢，讓中國經濟邁向高質量發展的底氣更足」。

大陸官媒《人民日報》報導指出，農業農村部日前發布數據，今年夏糧再獲豐收，産量達到2856億斤，增産24.2億斤，同比增長0.9%，創歷史新高；肉、蛋、奶、果蔬等産量也均保持高位平穩態勢。農業豐收，讓中國人的飯碗端得更牢，讓中國經濟邁向高質量發展的底氣更足。

報導指出，2020年大陸夏糧總産量2856億斤，比2019年增加24.2億斤，增長0.9%，創歷史新高。其中小麥産量2634億斤（1317億公斤），增加15.1億斤（7.55億公斤），增長0.6%。

大陸國家統計局農村司司長李鎖強介紹，夏糧主要作物小麥生長期內，主産區光溫水匹配較好，麥田墑情適宜，總體利於小麥生長和單産的提高，同時今年各地加大病蟲害防控力度，加強小麥後期「一噴三防」專業化服務，病蟲害得到有效防治，2020年大陸夏糧每畝産量363.8公斤，比2019年增加5.6公斤，增長1.6%，其中小麥每畝産量386.5公斤，比上年增加6.8公斤，增長1.8%。

▲▼豬，豬肉，非洲豬瘟。（圖／路透社）

▲大陸官媒指出，非洲豬瘟及時有效處置，逐漸滿足市場需求當中。（圖／路透社）

在奶、蛋、肉的農產品方面、李鎖強指出，盡管受非洲豬瘟及新冠肺炎疫情影響，上半年全國豬牛羊禽肉産量3489萬噸，比去年同期減少422萬噸，下降10.8%，但降幅比一季度收窄8.7個百分點，非洲豬瘟、禽流感疫情均得到及時有效處置；禽蛋、牛奶産量同比分別增長7.1%和7.9%，有效滿足了市場需求。

農産品供給方面，農業農村部相關負責人介紹，上半年著力加強農産品生産供應，開展「點對點」産銷對接，動員大型電商、批發市場、龍頭企業等開展應急保供，糧食和重要農副産品供給總體上保持量足價穩，大中城市「菜籃子」産品供給未因疫情影響出現斷檔脫銷。二季度末，全國生豬存欄33996萬頭，比一季度末增加1875萬頭，環比增長5.8%；比上年低點三季度末增加3321萬頭，增長10.8%，已連續三個季度環比增長。

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