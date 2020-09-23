騎士跨線撞公車「頭破慘死」！司機：他們併騎聊天　行車影片打臉

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記者趙蔡州／綜合報導

新竹客運一輛公車23日上午行經苗栗公館鄉台6線時，不慎與對向一輛跨越雙黃線的39歲范姓騎士對撞，導致對方噴飛10公尺後重摔在地、頭顱破裂當場死亡。肇事駕駛第一時間供稱，死者疑似與他人併排騎車聊天，沒有注意路況突然跨越雙黃線，才導致死亡意外發生，詳細車禍原因仍待警方釐清。

車禍發生在苗栗公館鄉出磺坑2號隧道，50歲劉姓公車駕駛當時經台6線準備到公館鄉，不料卻在隧道內轉彎處與對向范姓騎士發生對撞，強大的撞擊力讓范男噴飛10公尺重摔、頭顱破裂慘死，機車也幾乎全毀、碎片散落一地，公車則有左前車頭損壞等情況。

▲騎士跨線撞公車頭破慘死，司機供稱：「他們在併騎聊天」。（圖／記者黃孟珍翻攝）

肇事劉姓駕駛供稱，他開到一半發現對方有2輛車併行，而且好像還在聊天的樣子，幾秒後其中一名騎士越騎越偏，之後就跨越雙黃線入侵到他的車道，他來不及反應當場撞上，騎士噴飛重摔倒地一動也不動。

警方表示，他們趕到現場時，范男頭部嚴重受創，已沒有生命跡象，劉男酒測值為零，針對對方指稱「併排騎車、聊天」等，經詢問另一名機車騎士、調閱公車行車紀錄器畫面後，初步排除併排聊天的可能，詳細車禍原因仍待釐清。

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