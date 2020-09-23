2020雲林國際偶戲節　帶領戲迷進入「男神時代」 

▲2020雲林國際偶戲節記者會一開場即由黃立綱老師及操偶師展現布袋戲經典及口白技藝暖場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣是布袋戲的故鄉，2020雲林國際偶戲節以男神時代為主題，將於10月1日起至10月11日止在虎尾鎮境內盛大舉行，縣府今(23)日於雲林布袋戲館舉辦宣傳記者會，雲林縣長張麗善、文化觀光處長陳璧君及布袋戲大師黃俊雄、黃立綱均到場與會，邀請全國民眾中秋國慶連假相約雲林尋找男神。

記者會一開場即由黃立綱老師及操偶師展現布袋戲經典及口白技藝暖場，緊接著邀請星座女神白瑜分析6大男神人格魅力，再由文化觀光處長陳璧君根據男神的性格，推薦縣內適合的觀光旅遊路線；縣議員黃美瑤、虎尾鎮民代表會主席林嘉弘、虎尾鎮公所主任秘書周瑛坤等人也到場，一起邀請民眾參加雲林國際偶戲節。

雲林縣長張麗善表示，10月2日晚上六點在虎尾高鐵站旁將由金光布袋戲黃俊雄老師、黃立綱老師及霹靂布袋戲黃文擇老師、黃強華老師精彩演出，屆時史艷文、素還真、藏鏡人、 黑白郎君、棄天帝、花信風等「六大男神」將齊聚一堂，喜歡布袋戲的民眾千萬不要錯過。

▲2020雲林國際偶戲節以男神時代為主題，在虎尾鎮境內盛大舉行，邀請全國民眾中秋國慶連假相約雲林尋找男神。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

布袋戲大師黃俊雄表示，美國人看過布袋戲後，很驚訝木偶能如此栩栩如生，這是中國很重要的藝術之一，10月2日的開幕晚會，將親自上台表演史艷文的精彩片段，歡迎大家到虎尾觀賞演出，用行動鼓勵年輕人學習布袋戲，讓傳統藝術傳承再創新。

文化觀光處長陳璧君表示，開幕晚會之後將在虎尾鎮林森路將舉辦偶戲不夜城，有中秋烤肉樂團圓、男神live band、露天電影院；在偶戲節活動期間，還將邀請陳錫煌大師、鍾任壁大師等人帶領弟子同台演出，跨時代的對話讓時間創造新時代的感動，10月10日晚上7點30分還有布袋戲光雕秀，歡迎全國各地民眾一起來布袋戲的故鄉，見證雲林國際偶戲節的精彩演出。

文化觀光處說明，2020雲林國際偶戲節主題活動還包含大小金掌競演、青年主演甄選、百人戲偶踩街、口白創意競賽、偶藝文創市集等；雲林布袋戲館將於10月1日隆重開幕，推出全新面貌的布袋戲文化，整合虎尾地方文化館舍推出周邊活動，包含雲林記憶COOL-浴衣及戲偶體驗、雲林故事館-毛巾偶DIY製作及俄羅斯畫家仁亞虎尾百景牆、雲林布袋戲館-COSPLAY角色扮演體驗及創意布袋戲彩繪體驗、虎尾建國眷村-木繩偶DIY，活動期間觀看偶戲節演出、參與地文館舍活動及虎尾魅力商圈消費，完成集點任務，即可抽獎兌換男神限定文創品，歡迎全家大小同遊雲林、玩透透、拿好康。

▲雲林布袋戲館將於10月1日隆重開幕，推出全新面貌的布袋戲文化，整合虎尾地方文化館舍推出周邊活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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