新興毒品年齡層向下延伸　校園布袋戲結合反毒宣導

▲嘉縣校園布袋戲反毒宣導 翁章梁呼籲：全民齊反毒！ 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣毒品危害防制中心創新與五洲園掌中劇團共同辦理「無毒有偶 反毒掌握你我」校園反毒宣導活動，結合傳統文化布袋戲生動活潑的表演方式，以豐富的劇情、角色之投射引起青少年觀賞興趣，縣長翁章梁、臺灣嘉義地方檢察署檢察長繆卓然及諸多貴賓參加，由縣長翁章梁帶領與會貴賓共同宣示口號，拒絕毒品，讓青春無害更加精采。

▲布袋戲團結合反毒宣導 。（圖／記者翁伊森翻攝）

「不要碰毒品，碰了毒品人生就完蛋了！」翁章梁大力呼籲，打擊毒品，必須在前端就加以防制，透過教育與宣導，使青少年及早認識毒品並拒絕毒品，大幅降低藥癮治療與毒品犯罪查緝的社會成本，也才能使反毒觀念能深入各個學校，強化年輕學子的反毒知能意識，讓反毒不只是口號更是行動，確實扎根於生活中，共同打造無毒校園。

翁章梁指出，近來毒品危害有向下發展趨勢，嘉義縣驗衛生局成立毒品危害防制科，為全國縣市機關中最早成立的相關單位，專門做反毒及及協助已吸毒的人如何戒毒，展現嘉義縣政府對反毒的重視與堅持，希望大家一起來反毒，不能讓毒品危害年輕人

▲史艷文化身反毒大使 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣特別將反毒元素導入傳統文化，與五洲團掌中劇團合作辦理校園布袋戲反毒宣導，將反毒議題透過布袋戲，傳達拒毒的技巧與方法，在焦點儀式中讓參與來賓親自與人偶互動，透過操控人偶就如同學習掌握生命般，布袋戲內容演繹毒癮者經過的歷程，最後是因家人的不放棄及接受主角「史艷文」的感化才徹底醒悟，期盼透過反毒宣導活動可使青少年更加了解毒品的危害，保護自己不輕易涉險，遠離危險環境。

現在的毒品偽裝花樣百出，成為各式的毒零食、毒咖啡包等樣式，容易造成年輕學子在不知情或好奇下誤食進而成癮，本縣少年犯罪統計顯示，毒品犯罪占12.7%位居第3，且國內學生施用新興毒品年齡層有向下延伸趨勢，加上新興毒品日益氾濫，今年4月在義竹鄉破獲一起俗稱「喵喵」的咖啡包三級毒品的地下製毒工廠，另6月也在嘉義市某透天厝查獲大量咖啡包，更凸顯突顯近年新興毒品的樣態，防制宣導尤其重要。