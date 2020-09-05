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素還真揮棒轟動武林 「PILI BROTHERS霹靂兄弟」主題日震撼登場

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▲▼「霹靂兄弟」主題日開球。（圖／霹靂國際多媒體提供）

▲「霹靂兄弟」主題日開球。（圖／霹靂國際多媒體提供，下同）

生活中心／綜合報導

霹靂國際多媒體與中信兄弟攜手打造「PILI BROTHERS霹靂兄弟」主題日，今天(五日)9在臺中洲際棒球場震撼登場，由霹靂國際多媒體總經理黃亮勛為主題日開出第一顆好球，同時由霹靂一哥素還真擔任打者，一頁書為主審；現場博得球迷與霹靂戲迷掌聲不斷，嗨翻天。

球賽一開始，中信兄弟啦啦隊與清香白蓮-素還真、一頁書進場並繞場，中信兄弟吉祥物小翔和艾比也一起同台，引起現場觀眾騷動和尖叫。黃亮勛總經理在投球後表示，上場投球跟練習時完全不一樣，上場投得時候整個很緊張，手還卡住，在準備動作的時候覺得怪怪的，事後看影片居然同手同腳，想見站在投手丘的壓力真的很大。

請繼續往下閱讀...

此外，此次霹靂與中信兄弟還為此次合作也首度推出聯名款球衣「霹靂兄弟聯名球衣」，球衣設計主軸延伸2020年霹靂以傳統戲台與武俠世界的刀光劍影為發想的全新LOGO與中信兄弟Brothers字樣，以潮流、鋒利的風格作為架構，在隊徽中增添刀劍的銳利感，霹靂兄弟聯軍將帶給球迷與戲迷意想不到的視覺衝擊！「霹靂兄弟聯名球衣」配色上選擇以正道領袖－素還真為代表的紫色系搭配象徵猛象精神的黃金漸層，低調藏著高調，霸氣帶點帥氣。對於素還真採用紫色，黃亮勛總經理指出，因為刀說異數素還真的代表色是紫色，還有象徵紫微紫微星與兄弟象的黃色結合。他也認為「霹靂兄弟聯名球衣」的設計很帥！

▲▼「霹靂兄弟」主題日開球。（圖／霹靂國際多媒體提供）

這次的聯名主題日將在台中球場進行二日，活動期間霹靂配音師到球場原音重現，帶來最霹靂的比賽播報!，賽前「清香白蓮-素還真」也會到「Twitch中信兄弟官方頻道」作客，為大家帶來最特別的直播。素還真也會在臺中洲際棒球場廣發英雄帖，進場即獲得霹靂英雄帖。公開亭中也會舉行多項演出，有國寶級操偶師帶來最精彩的操偶表演，以及多位霹靂布袋戲中的主要角色到場舉辦「英雄見面會」，還有霹靂Q偶與小翔、艾比的精彩同台。場外還有傳統布袋戲戲台操偶教學及體驗，豐富的主題活動。

 

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