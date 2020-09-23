閨蜜哭得比新娘慘！他中肯點破「婚禮奇妙生態」：影片回家會看？

▲看到好友嫁出去閨蜜們都會相當激動。（示意圖／取自免費圖庫Unspalsh）



記者黃可昀／綜合報導

婚禮通常都會安排溫馨的進場、交手、交換誓詞，是整場婚宴中新人或親友最容易感動到哭的橋段，不過有網友好奇，最近參加朋友婚禮，發現整場下來哭最慘的竟然不是新娘，而是拿著手機在旁邊錄影的閨蜜，情緒比當事人還要澎湃，這奇特現象令他印象非常深刻，忍不住發文問大家是否有遇過類似情形？

原PO在PTT表示，他最近參加朋友婚禮，進入到新娘進場的環節時，閨蜜在旁邊拿著手機錄影一邊掉淚，「還不是眼眶泛淚而已的那種，而是整個爆哭要遞衛生紙那種」，甚至哭得比新娘本人或是新人的爸媽都還要慘，害他注意力全被那名閨蜜吸走。

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▲很多人參加婚禮愛錄影，但回家不一定會看。（示意圖／取自免費圖庫pixbay）



另一名網友回文表示，參加婚禮讓他印象最深刻的也是新人進場，每次大門一開，全場賓客就會拿出手機搶位置錄影，而且還錄完走紅毯全程，「請問這個影片妳回家是會看嗎？到底在錄什麼的？」

網友指出，隨著社群軟體Instagram的崛起，年輕人習慣用「限時動態」紀錄生活大小事，錄影可能只是為了發在IG，不一定會存在手機裡沒事拿出來回味，「打卡用阿，證明自己不是邊緣人，有人邀喜宴」、「發ig限動用的啦= =」、「不過覺得演唱會錄影更怪，你期待的人在眼前了，不用眼睛好好跟他面對面，透過螢幕看他是怎樣XD」、「煙火也是+1，拍了是會拿出來看完膩？」