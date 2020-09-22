到老也要一直勾著手！最貼心的閨蜜類型TOP4

▲擁有好閨蜜是世界上最幸運的事。（圖／翻攝自PEXELS，下同）



記者張惠媛／綜合報導

人活在世上不可能孤單一人，除了家人、愛人，朋友跟閨蜜更是不可缺少，但強而有力的友誼，其實有很多種類型，《星座好朋友》整理出4種閨蜜類型，快來看看你身邊的好姐妹上榜了沒！

支持型閨蜜：天秤女、射手女

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「不管妳做什麼決定都支持妳」，天秤女和射手女身上總是會散發出滿滿的溫暖特質，不管遇到多瞎、多慘的事情，她們都能用樂觀的心態面對，甚至帶著妳一起看正向的那一面，即使不能幫妳解決問題，也能幫助妳打起精神，無條件地支持妳的每一個決定，讓人覺得可靠又安心。

溫暖型閨蜜：金牛女、雙魚女

「我都懂、我很能體會妳的心情」，金牛女和雙魚女都是非常善解人意的類型，他們雖然不是能幫妳擋下所有事情的類型，但卻能夠充分療癒好友的心，在妳最需要的時刻，給予剛剛好的溫暖，這兩個星座，也是可以共患難的閨蜜類型哦！

中肯型閨蜜：魔羯女、水瓶女

「別急，妳慢慢說給我聽！」每當遇到困難跟麻煩的時候，摩羯跟水瓶絕對是相當可靠的存在，她們也是12星座中數一數二理性的星座閨蜜，摩羯女擁有沉著的腦袋，總能給出最真實的建議，而水瓶獨特的思考邏輯，可以一針見血地點出妳的盲點，對她們來說，由衷地給出建議才是對妳最好的方式。

義氣型閨蜜：牡羊女、獅子女

「我的閨蜜，別人敢碰試試看」，性格火爆的牡羊和強勢的獅子，在閨蜜面前就是最強大的靠山，無論如何只要姐妹有難她們一定衝第一，性格直率的她們，會無條件支持著妳，有誰敢欺負她們的好友，她們絕對不會客氣，甚至會把最好的都給妳，是可遇不可求的閨蜜類型。