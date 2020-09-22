花7萬元拍婚紗！結婚14年「0翻閱紀錄」人妻後悔沒折現　秒吸共鳴

▲婚紗照拍的是一個回憶。（示意圖／Pexels）

網搜小組／鄺郁庭報導

結婚是大部分的人一生一次的大事，很多新人就會想把流程都走體驗過，像是拍婚紗照等等。就有一位人夫在臉書《爆廢公社》貼文，說他和老婆當初花了快7萬元拍婚紗，結果結婚14年根本沒翻過，女方就笑說「當時花這筆錢浪費了，怎麼不折現給我！」話題意外引發共鳴，「我也是花10萬，現也是『冰』的。」

男網友貼出自己那一箱婚紗照，「當初這本婚紗照也拍了含加洗，快7萬多！」結果結婚後14年，根本沒有翻開來看過，連老婆都笑說「當時花這筆錢浪費了，當時怎麼不折現給我！」讓人夫也忍不住用hashtag發起話題「#我也覺得浪費了根本沒在看」、「#廢友們花這筆錢浪費了嗎」、「#厚厚的一層灰」。

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▲原PO花快7萬元拍婚紗，結果結婚14年都沒翻來看。（圖／原PO授權使用）

貼文一出，不少人都超有感，「正常正常，我們都是過來人」、「真的，我也覺得浪費了，現在，有些新人只找10～12張就好」、「那我們家比較好，3年多已經打開3次了」、「我家的只有結婚那一天出來亮相，到現在已經過了17年了，都不曉得丟到哪裡去了。」還有沒拍的女網友直呼，「根本沒有拍，早就知道平時不會拿出來看，吵架時只會想撕爛整本的媽媽路過。」

但許多人夫人妻都現身表示不後悔，「我還是覺得一輩子一次！那是一個過程，沒有這個環節，感覺就少了些什麼」、「這是點平安燈的概念」、「這是屬於家家有本難唸的其中一本經」、「那是給小孩子看的」、「不要說7萬，現在你花70萬，也拍不出14年前的回憶」、「我當初的婚紗照花了9萬多，老公從來沒有後悔過，#因為他換得了我一輩子不會唸他這件事情。」