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醉男友怒轟「X你媽」！她挺6月孕肚家中苦等…心碎：永遠找不到人

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▲▼懷孕,媽媽,孩子,親子。（圖／翻社自pixabay）

▲網友都勸他千萬別登記，孩子自己養。非當事人。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者黃可昀／綜合報導

已經懷孕6個月頂著大肚子，卻還要被男友怒罵粗話！一名女子透露，她已經懷孕6個多月了，男友卻遲遲不帶她去登記結婚，而且對方時常和朋友在外喝酒，喝到沒日沒夜甚至找不到人，讓她最心碎的是日前男友又發酒瘋，劈頭就辱罵她「X你媽」，令她相當心寒。

女子在臉書社團「靠北婚姻2.0」匿名表示，她讓男友出門與朋友喝酒，但晚上到了約定時間還是等不到男友回家，「打給你永遠找不到人，line不讀不回，電話也不接！」她只能整晚獨自在家中等候，和肚子裡的寶寶一起擔心男友安危，整晚輾轉難眠。

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但最讓她心碎的還是隔天早上，男友醉醺醺地回到家中，但被關在外頭門打不開，打電話來求救時她剛好在上廁所沒聽見，第二通接起來後「你那一頭的回應就是一頓X你媽怎樣的」，字句裡全是對她的侮辱與不尊重，面對一天天大起來的孕肚，心裡滿是委屈，傷心地問「我欠你嗎？」

網友紛紛勸她千萬別登記結婚，跟到這種另一半反而苦了自己，寧願獨自扶養小孩都好過被老公言語甚至肢體暴力，「還沒登記就這樣了，你覺得登記或小孩生了後會變好嗎」、「千萬不要登記，登記了你就後悔莫及了，沒登記小孩還是你的，也別以為小孩生下後男生會改，一切都是騙人的」、「結婚沒比較好，靠自己比較實在，因為別妄想他會改變」、「這樣還想登記喔？快點放生吧！要是結了有你好受！天天哭吧！」

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