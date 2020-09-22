友婚禮爆桌「人免到，照收禮金」　她崩潰求助！釣出本尊…網怒炸

▲準新郎通知爆桌，通知原PO禮到人不到即可！（圖／取自免費圖庫pixabay）



網搜小組／劉維榛報導

不少人妻人夫，會視當年親友包的禮金多寡，來決定回禮的金額！不過有女網友傻眼直呼，已準備參加朋友婚宴，如今卻被新郎告知爆桌，人不用到，但禮金仍照收，一席話刷新原PO三觀「大家會包多少？」沒想到求助文神展開，留言串疑似釣出當事人嗆聲，「有必要這樣嗎？禮金就不收了」引發一票網友朝聖。

一名女網友在臉書《爆怨公社》表示，日前收到男性朋友的紅色炸彈，「我也答應了，也準備好參加了」，怎料婚禮前幾天，對方突告知宴會爆桌，要求原PO當天別前往。

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傻眼的是，朋友強調「禮金還是要收」，讓原PO陷入人生難題，畢竟當初自己結婚時，對方有包禮到場，也拿了喜餅回家，對於此次突然狀況，「我不會收到喜餅，也沒有位子可以吃飯...請問大家會包多少？」

文章曝光後，掀起一票網友炸樓回應，「搞不好根本沒有辦桌騙的噢」、「看他當初包多少，就回一模一樣回去，從此斷絕往來」、「多少也攸關自己的面子，就回個1200吧。然後記得上傳打卡讓全部朋友看清他的為人」、「喜帖寄回附上一張200元的振興券，應該是不會再聯絡了這個交情」、「沒位子，自己可以安排朋友桌改日子補請，不然沒給人吃怎麼好意思收禮」、「是我的話寧願捐出去，用他的名字捐，已經是我最大的誠意」。

▲當事人疑似現身！（圖／翻攝爆怨公社）



留言串中，疑似釣出結婚友人回應，「你有必要這樣嗎？禮金就不收了！就這樣吧，到此為止」。再度引發網友朝聖，「哇塞～某樓好像看到，疑似當事人的朋友回文耶」、「恭喜妳不用浪費紅包了，當事人在某樓都說了～問妳有必要這樣的模樣...也滿好笑的，再說妳也沒占他便宜，他喝妳喜酒包的也是低於妳的成本，但他讓妳看清人品順便絕交，無價」。