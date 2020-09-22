男友聊Line「貼圖敷衍」！她心碎提分卻又想挽回　網勸退：太卑微

▲男友用貼圖敷衍回覆，她心碎禔分手 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

許多情侶交往時，常常會因為一些小事情吵架，因為溝通不良意見不合而導致分手，一名女網友日前看到男友和女性友人出去，傳訊息想和男友聊聊，沒想到對方的態度吊兒啷噹，一副「這有什麼嗎」的口吻，還一直瘋狂傳貼圖，讓原PO一氣之下怒喊「分手」。

原PO在網路論壇「Zuvio 校園」發文，從IG限時動態發現，男友昨天跟女性友人出去，打算和男友聊聊，但對方態度卻很無所謂，認為她疑心病太重，愛管東管西，「這有什麼嗎？就是出去吃飯，沒幹嘛」。從這件事情之後，男友就開始對她冷淡，然而，原PO今天又提到那件事情，男友卻連傳5張貼圖「呵」敷衍回覆。

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原PO氣不過，當場心碎提出分手，但事後卻感到後悔，「我真的很愛他，我也在想是不是我真的太多疑，我真的不喜歡男友跟異性出去，但他就是很喜歡自由的一個人，為了這件事我吃不下睡不好，然後也一直哭一直哭，我還該找他複合嗎？我是不是該去道歉？」

貼文一出後，許多網友勸她不要回頭，「男生都不引以為意了，就你在那邊瞎擔心想複合」、「他感覺也不在意啊，沒有要挽回的意思，放生吧」、「就分阿，雖然說管東管西有些人不喜歡，但都交往了，而且男的這種態度就分了吧，不要越拖越慘」、「男友這種態度，他沒對不起，妳還要跟他道歉，我又刷新了三觀」、「沒必要為一個男的活的那麼卑微」。