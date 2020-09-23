一包鹽酥雞分手！男友怒飆「我才吃6塊」　千人看傻戰翻

▲年度最瞎分手理由，竟是因為一包鹽酥雞？（示意圖／資料照）

網搜小組／柯沛辰報導

分手理由百百種，每個人都有不同地雷。一名女苦主21日在臉書上表示，她和處女座男友交往半年，近期某天下班相約吃宵夜看電影，不料2人竟因6塊鹽酥雞分手，讓她不禁抱怨「這是我遇過最瞎的分手理由」。

原PO在臉書粉專「靠北星座」匿名表示，當天2人約好在她家看電影，男友預先買好雞排、鹽酥雞來找她，她則泡好焦糖奶茶給對方。宵夜準備就緒後，小倆口邊吃邊看電影，怎料看到一半，男友突然一臉嚴肅地問「妳吃了幾塊鹽酥雞？」

當下原PO一頭霧水，但男友接著質問，「妳不覺得妳吃太多塊了嗎？妳是多餓？」、「我才吃6塊而已」。原PO試圖緩頰，「正常誰會去算幾塊」、「不然我們再叫OO外送大包的鹽酥雞」，但男友不領情，只丟下一句「不要！不想吃了」，接下來都在旁邊滑手機。

▲男友怒嗆「我只吃6塊而已」，主動提出分手。（圖／翻攝自臉書／靠北星座）

隔天，原PO上班時，收到男友傳訊「我覺得我們不太適合，還是分開吧」。她第一時間感到莫名，直到男友徐徐吐出一句「昨天我很不爽，妳還不懂」，她瞬間恍然大悟，但又不可置信，不禁脫口問「因為鹽酥雞嗎？」

男友一聽立刻回答，「對，妳完全沒考慮我的心情，我只吃6塊而已，妳知道嗎？分手吧！」讓原PO超級傻眼。

文章曝光後，許多網友不可置信，紛紛留言「奇文共賞」、「沒有人可以吃我的鹹酥雞，沒有人」、「妳應該讓他吃滿7塊」、「妳踩了吃貨的底線」、「今天不分手，下次就是珍珠奶茶了」、「年度最瞎分手理由」、「叫他去跟鹽酥雞談戀愛算了」、「想談一場怎麼吃都不會分手的愛情」、「你應該慶幸他這麼快就和你分手了」。

不過，也有人認為，「他想分手很久了，只是找不到理由弄妳」、「處女座才不會這樣」、「不愛了找藉口而已」、「吃東西可以看出一個人的人品」、「分手有理，食物分配反映了妳的自私」、「也許妳平常就讓他覺得妳很自私，只想到妳自己」、「鹽酥雞只是導火線」、「想分手，什麼都可以是理由」掀起熱議。

▼文章曝光後，網友意見大不同，也有人支持男方想法。（圖／翻攝自臉書／靠北星座）