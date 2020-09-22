男友年薪是她5倍！28歲女消費觀不同「AA制壓力大」　網兩派戰翻

▲收入懸殊不代表沒辦法AA制。非當事人。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者黃可昀／綜合報導

現代很多情侶外出消費都採取AA制，無論男女各付各的最公平，但當兩人經濟水平差很多的時候，還會堅持每次都AA制嗎？一名女子表示，她年薪頂多40萬，男友年薪則是她的5倍大約200萬，「收入差距大，有辦法AA？」

女子在Dcard表示，男友職業是工程師，自己則從事設計業，對方年薪幾乎是她的5倍，彼此收入差很多，這也連帶影響到兩人出遊的消費習慣。他們住在不同縣市，光是見面搭高鐵的費用就讓她吃不消，見了面以後問題更大，吃飯、逛街、看電影等行程都要花錢，「對方的收入可以沒事吃大餐、花個幾十萬治裝。我的收入可能只能把日常一餐預算壓到100元，然後身穿UQ跟淘寶。」

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由於雙方的收入差很多，消費觀也不同，男友可能會想要吃高級一點的餐廳，但她礙於預算限制，每次吃飯都能省則省，「社會議題老是提AA制，我就好奇，像我們這種收入差距大的人怎麼AA制？」

▲只要雙方溝通好，也不一定要AA制。（示意圖／資料照）



這篇貼文引發男女熱烈討論，多數人認為這是消費習慣的不同，年薪很高也不一定就要揮霍，如果彼此都有為了對方調整的心，約會不必花大錢也很開心，「他想花大錢可以找他的好哥們，薪資差不多的人做，妳們約會就花小錢散步看電影就好，交通費太高那就盡量視訊代替，誰要妳搭高鐵了」、「那些花錢價值觀是兩人要溝通的，而不是妳可以拿來不AA的藉口」、「我比較好奇的是他不願意為了你降低消費模式？還是你想進入高消費世界卻無法自己買單？」

但也有人認為，兩人只要找出彼此都能接受的消費模式就好，不一定要遵循社會主流的AA制，「兩人怎麼相處是兩人之間的事，沒必要被莫名的AA道德觀綁架」、「所謂的AA制就是看自己怎麼定義而已啊」。