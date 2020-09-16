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南警破獲改造槍枝工廠起獲槍毒　犯嫌全推給死去「不詳友人」

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▲台南市警一分局，會同新營分局在鹽水區一處民宅，破獲槍械地下工廠，逮捕改造槍枝犯嫌連姓男子，並當場查扣改造手槍2支、安非他命2小包及改槍工具一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警一分局，會同新營分局在鹽水區一處民宅，破獲槍械地下工廠，逮捕改造槍枝犯嫌連姓男子，並當場查扣改造手槍2支、安非他命2小包及改槍工具一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警一分局，會同新營分局9月15日持搜索票在鹽水區一處民宅，破獲槍械地下工廠，逮捕改造槍枝犯嫌38歲連姓男子，並當場查扣改造手槍2支、已通槍管5支、子彈3顆、彈匣9個、安非他命2小包及改槍工具一批，全案依槍砲、毒品罪嫌送辦。

▲台南市警一分局，會同新營分局在鹽水區一處民宅，破獲槍械地下工廠，逮捕改造槍枝犯嫌連姓男子，並當場查扣改造手槍2支、安非他命2小包及改槍工具一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警一分局於6月間接獲情報，有人在鄉間民宅改造手槍，經蒐證埋伏確認犯嫌藏匿處所後，於9月15日向台南地檢署、台南地院聲請搜索票，會同新營分局執行攻堅，在台南市鹽水區一處民宅順利逮捕改造槍枝犯嫌連姓男子（38歲，有槍砲、殺人未遂刑案紀錄），並當場查扣改造手槍2支、已通槍管5支、子彈3顆、彈匣9個、安非他命2小包、彈簧1包、槍枝零件1包、磨刀器具1台、電鑽床1台、研磨機2台、電鑽1台、砂輪機1台、砂紙ㄧ碟、鑽頭10支、鎈刀5支、改造槍械工具一批、固定器1組、改造失敗槍管1支（內有斷掉銼刀）、大型固定器1組等1批改造槍枝用工具、器材。

▲台南市警一分局，會同新營分局在鹽水區一處民宅，破獲槍械地下工廠，逮捕改造槍枝犯嫌連姓男子，並當場查扣改造手槍2支、安非他命2小包及改槍工具一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

一分局員警攻堅進入、控制犯嫌後，連嫌立即撇清與查扣改造槍枝、工具等證物的關係，直說是1名友人寄放，只知道那名友人的綽號，不知真實年籍，沒有聯絡方法，已經過世了。

▲台南市警一分局，會同新營分局在鹽水區一處民宅，破獲槍械地下工廠，逮捕改造槍枝犯嫌連姓男子，並當場查扣改造手槍2支、安非他命2小包及改槍工具一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警一分局，會同新營分局在鹽水區一處民宅，破獲槍械地下工廠，逮捕改造槍枝犯嫌連姓男子，並當場查扣改造手槍2支、安非他命2小包及改槍工具一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）
現場查扣改造槍枝、工具、器材等將送請內政部警政署刑事警察局鑑驗，全案詢問後依槍砲、毒品等案隨案移送台南地檢署偵辦。

市警一分局呼籲，不論是持有或改造、製造槍枝都是違法的行為，最重將面臨無期徒刑的罪責，市民朋友們切勿以身試法。

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