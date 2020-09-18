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波麗士吃月餅　警政署長陳家欽：人生有五種口味

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▲警政署今年中秋贈送5種口味的月餅給署內警察同仁。（圖／翻攝自Facebook／NPA 署長室）

▲警政署今年中秋贈送5種口味的月餅給署內同仁。（圖／翻攝自Facebook／NPA 署長室，下同）

記者蘇晏男／台北報導

中秋節10月1日登場，警政署今年特別客製了5種口味的月餅，於18日分送給署內同仁，「酸、甜、苦、辣、鹹」口味象徵警察工作的各種辛勞。對此，有網友留言回應，「月餅有了新的文化底蘊.厲害」。

「大家今年跟月餅開戰了嗎？」警政署長陳家欽18日在臉書「NPA 署長室」表示，今年中秋，警政署特別客製了人生五味的月餅，分送給署內的同仁，「酸、甜、苦、辣、鹹」，分別象徵了警察工作的各種辛勞。

他進一步解釋5種口味的象徵意義：「心酸」，別人睡覺我在上班，別人團圓我還在上班；「甘甜」，孩子對父母警察身份的仰慕眼神；「苦澀」，永遠做不完的工作與挑戰；「辛辣」，酸民暴走時的怒罵言語；「重鹹」，經歷警察酸甜苦辣後流下的汗與淚。

對此，有網友留言表示，「謝謝說出我們的心聲」、「酸甜苦辣鹹 警察先生辛苦囉」、「月餅有了新的文化底蘊.厲害」、「謝謝署長送的月餅，感恩」。

另外，陳家欽也指出月餅的由來。他表示，月餅的由來眾說紛紜，相傳在漢代張騫出使西域時，就將這種包有芝麻、胡核餡料的「胡餅」帶回中原。而唐朝某次中秋，唐太宗和楊貴妃一邊賞月一邊吃著餅，覺得胡餅這名太難聽，所幸就以月餅稱之囉。

▲▼警政署今年中秋贈送5種口味的月餅給署內警察同仁。（圖／翻攝自Facebook／NPA 署長室）

▲▼警政署今年中秋贈送5種口味的月餅給署內警察同仁。（圖／翻攝自Facebook／NPA 署長室）

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陳家欽警政署月餅中秋節警察

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