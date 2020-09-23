豐原客運丟包案逆轉！代班司機「太靠勢」沒算好　請5乘客下車

▲豐原客運一名代班司機未做好人數管控，最後把5人趕下車。（圖非當事公車／賴佳微提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市豐原客運21日一班從台中火車站經豐原到谷關的850路公車，原本傳出車子故障，業者調來車位僅有一半的低底板公車，造成部份乘客被丟包，經查，竟是代班司機「太靠勢」，未做好人數管控，導致要上高速公路前驚覺有5人站立，司機只好請5人下車，業者表示致歉但不會賠償，市府則開罰5千元。

豐原客運850路公車日前傳出有人在高速公路前被丟包，被丟包者向台中市議員賴佳微爆料，引發社會爭議，經市府調查，原來是原值勤車輛已事先安排定期檢查，豐客臨時改派代班駕駛員，駕駛低地板公車代班，並不是臨時故障。

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交通局指出，當天代班的公車只有25個座位，但司機輕忽未做好人數控管，讓30人上車，結果有5人必須站立，司機要從中清路交流道上高速公路時，驚覺還有人站著，為了遵守客運行駛高速公路不得乘載立位乘客之規定，只好請這5名乘客下車。

交通局表示，豐原客運此舉造成乘客權益受損，依契約開罰5千元，並督促立即檢討改善，嚴禁再次發生類似情形。

豐客表示，對於被趕下車的乘客，除了道歉還是道歉，不過，基於乘客還有下一班公車可搭，因此不會給予任何賠償。

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