國道驚見男子走路肩：我被丟包　穿梭車道跑給警追...車輛急煞超驚險

▲李姓男子表示自己被朋友丟包國道上，大喇喇的來回穿梭安全島，導致往來車輛急煞險釀意外。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

國道1號南下106K處，7日上午驚見1名男子在路肩逛大街；警方獲報後立即前往處理，員警到場後男子非但不服取締，還動手推了員警一把，更離譜的還衝向安全島，不停的在南來北往的車道上穿梭，導致許多行駛中的車輛急煞閃避險釀事故，警方緊急加派人力才把男子制伏，將依公共危險及妨害公務罪嫌移送法辦。

國道警方表示，7日上午7時31分接獲民眾通報，指稱在國道1號頭份南下106.7K處，有男子在路肩上行走；警方立即派員前往處哩，到達時發現李男闖入車道中央分隔島，來回不停穿越高速公路，造成來往車輛急煞閃避險釀事故，2名員警立即下車處理。

▲警方到場後，李男不但不配合，還動手推倒2名員警。（圖／記者黃孟珍翻攝）

李男向警方表示，自己是被朋友丟包，才會在路肩行走；但李男看見員警上前勸阻時，不但拒絕配合，還動手推倒員警，造成高姓員警雙手擦傷、沈姓員警左手擦傷，李男自己也跌倒左膝擦傷。2名員警眼見將釀意外，趕緊呼叫支援，陸續到場支援警力共4車8人，以優勢的警力將李男帶回，全案將依公共危險及妨害公務罪嫌移送偵辦。

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