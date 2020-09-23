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金山嬤「報復性出遊」慘遭丟包高雄！爆哭急叩兒：快來救我

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▲金山嬤被帶回了成功路派出所，打電話通知兒子救人 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲金山嬤被帶回了成功路派出所，打電話通知兒子救人 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

新北市金山一名老婦人跟團來到高雄進行「報復性出遊」，但沒想到在左營龍虎塔遊玩時脫團，結果手機擺在遊覽車上，所以無法聯絡其他人，只好一路步行到距離10公里外的中華與新光路口，還好被派出所員警發現，協助聯絡家人才讓老婦人鬆了口氣，直呼高雄警察超暖的。

苓雅分局成功路派出所警員林上傑、陳韋旭在21日晚間十點左右主動發現一名老婦人於中華、新光路口徬徨徘徊，面色疲憊且神情緊張，警方主動關懷詢問後，發現該老婦人已逾八旬，從新北市金山區隨團下來港都遊玩，原來當天婦人在下午5點左右，在左營龍虎塔及蓮池潭遊玩後，與團員走失，不熟悉路況且也不想麻煩他，途中不敢主動尋求他人協助。

把手機擺在遊覽車上的老婦人，就想自己可以找到團員，所以就從中華路一路向南走，高溫中步行近五小時，路程大約有10公里，走到中華、新光路口時，才有員警路過主動關心詢問。當時她也不知家人及導遊已如熱鍋上螞蟻。

▲金山嬤被帶回了成功路派出所，打電話通知兒子救人 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲金山嬤被帶回了成功路派出所，打電話通知兒子救人 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

最後員警把婦人帶回派出所，並主動提供熱食及冷飲，婦人深受感動，亦多次感謝員警貼心相助。同時連絡婦人之家人後，兒子一聽到，立即驅車從北部趕下接回母親，才讓這起遊覽走失案件有了完美結局。

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