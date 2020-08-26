疑搶生意賠命…酒店經紀遭「23歲同業」擄上山！狂毆丟包慘死　3煞殺人罪移送

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市新莊越堤道25日晚間發生一起毆打丟包致死案！從事酒店經紀29歲的張姓男子，疑似與另一名23歲的楊姓男子互搶生意，雙方發生糾紛，楊男昨晚得知張男出現在一家汽車旅館外，竟夥同另2人開車將男子強行押走，並帶往觀音山區毆打，並將男子帶往新莊越堤道丟包，新莊警分局組成專案小組連夜偵辦，鎖定涉案人身分，26日傍晚策動3人投案，坦承犯案。

▲▼新莊一名酒店經紀遭同業擄上山，狂毆後丟包慘死，而3名涉案者稍早皆被依殺人罪嫌送辦。（圖／記者陳以昇攝，下同）





回顧事發經過，25日深夜11時許有路人目擊一名男子倒臥越堤道，原以為是路倒事件，急忙報案。孰料，警消到場後發現，男子身上多處瘀青、腿部撕裂傷，送醫急救後仍宣告不治，懷疑案情並不單純，事後清查發現，男子是遭一自小客車帶往新莊越堤道丟包。

▲張男遭楊姓主嫌等3人凌遲虐打，丟包越堤道上慘死。（圖／記者游宗樺攝）

警方徹夜循線追查，最後在樹林興仁公園花園夜市旁的摩鐵找到涉案車輛，稍早3名犯嫌也主動到警局投案。據了解，楊男與張男過去都從事酒店經紀，疑似因為搶生意起口角。楊男發現，張男25日晚間出現在新北一家汽車旅館外，隨即叫來2名同夥將楊男押上車帶往山區，用鋁棒及木棒毆打，新莊警分局專案小組鎖定犯案對象後，向檢方聲請拘票，傍晚將投案3人拘提到案。

警方指出，嫌犯自認為，張男上車時身體狀態並無大礙，沒有想到送醫後會不幸身亡。警方訊後依殺人罪將3名犯嫌移送地檢署偵辦。

▲3名凶嫌26日傍晚主動投案 。（圖／記者陳以昇攝）

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