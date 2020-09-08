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「三蘆內戰」1男遭打死丟包水門　主謀等重判12年定讞

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姚姓青年12日凌晨被人叫支援談判，卻慘遭人打爆頭載往板橋光復水門內丟包，延治到13日傷重不治，警逮捕涉嫌打人丟包的林姓、蘇姓、黃姓及李姓少年4嫌。(圖／記者孫曜樟攝)

 ▲三蘆內戰打死1男還丟包水門外，主謀等人遭判刑定讞。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

新北市三重、蘆洲區日前爆發黑幫械鬥事件，在蘆洲地區的男子林永盛等人，與盤據三重、綽號「阿雄」男子不和，雙方在2015年7月間爆發械鬥。落單的姚姓男子遭林男等人圍毆，最後被眾人載往板橋光復水門丟包，姚男送醫不治。最高法院審理後，依照殺人罪將林男等6人分別判刑12年到10年定讞。

本案發生於2015年7月間，當時先爆發三蘆地區的黑幫飆車族，與雙和地區黑幫飆車族械鬥的「三和大戰」事件。不料三和大戰還沒落幕，又爆發「三蘆內戰」。三蘆幫份子林永盛不滿在三重開洗車場的男子「阿雄」，約出對方在新北市三重區龍門路堤防械鬥輸贏。

但林男等人還沒出發械鬥，開車經過三重區河堤時，就被一部黑色賓士轎車開槍，雖然沒人受傷，但林男等人懷疑是對方所為，雙方對峙氣氛及敵意因而升高。結果有人喊「對我們開槍的人就在隔壁巷」，一夥人就衝進隔壁巷「阿雄」經營的洗車場，看見黑色賓士轎車以及現場落單的18歲姚姓男子。眾人拿出刀槍，對姚男圍毆，姚男被打到昏迷。眾人還沒將他送醫，直接丟包板橋光復水門外，被晨運的民眾發現，姚男經送醫後，因頭部外傷併開放性粉碎顱骨骨折及顱內出血及嚴重腦水腫，最後不治身亡。檢警循線逮捕林男等10餘人，陸續提起公訴。

一審將林男等人依照殺人罪分別判刑13年到10年不等的刑期。二審也認定眾人均犯殺人罪，判刑13年到10年不等刑期，其中多名被告不願上訴，陸續定讞。案經最高法院撤銷發回，更一審法院仍認定眾人共犯殺人罪，改判12年到10年不等刑期，全案再上訴，最高法院認可更一審見解，8日駁回上訴定讞。

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