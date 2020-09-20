921震毀家園希望全沒！「咖啡從石縫中長出來」給農民新生

▲林言謙說，茂密的咖啡樹在土壤，堅固保護了地面。（圖／彭婕汝提供，下同）



記者許展溢／南投報導

21年前9月21日，夜半1點47分，驚天一震，震醒許多在夢鄉的人，還毀掉一個個家庭，震央位於南投集集鎮，芮氏規模7.3。當年南投國姓鄉最主要的農產品是檳榔，大部分農民都種了檳榔樹，一夕間成荒蕪，幸運留下來的人該何去何從，賴以為生的園地沒了。檳榔農林言謙向《ETtoday新聞雲》表示，似乎老天導引，半年後在光禿禿的石縫中發現咖啡樹，開啟生機。

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▲林言謙表示，921地震過了半年，在光禿禿園地石縫中，發現一顆咖啡樹。

天搖地動，震出國姓檳榔轉型契機，現在的國姓鄉已是全台咖啡最大產地之一，是中部咖啡的生產重地，由平地到中高海拔山區廣布栽植，加上農友精湛的後製技術，孕育出新鮮、芬芳、層次豐富的國姓精品咖啡。然美好背後是由許多的苦痛換來，林言謙回想21年前這場無情大地震，使檳榔產業瞬間被打落谷底，更震碎很多人的心和家，農民們看不到未來的路，園子也不見了。

檳榔是沒辦法再做，林言謙的園子在九份二山約有20公頃，他說等了半年，有些工作還是得做，有一天走在光禿禿的產區，途中發現一棵長得很健壯的樹在石縫中，仔細一看竟是咖啡樹。但以前這邊根本都沒有咖啡樹，為何又有這樣的奇景，林言謙說，可能是有鳥類從別處叼過來。

▲天搖地動，震出國姓檳榔轉型契機，現在的國姓鄉已是全台咖啡最大產地之一。



因此林言謙好奇了，在非常惡劣的環境中，這棵咖啡樹還能在石縫中活得好好、茁壯，擁有強韌生命力，開始去了解咖啡，開啟和咖啡的不解之緣，試著做一些不一樣的作物，重要的是「水土保持」 一定要重視。林言謙表示，檳榔樹根很淺，雨水一下來，馬上留不住，後來咖啡一種，意外發現有很好的保護作用，檳榔樹間空隙有陽光灑在咖啡樹上並保護著。而咖啡樹在土壤茂密上，則堅固的保護了地面。

但也不是一開始就順風順水，林言謙表示，第一個10年，國內咖啡產業不盛行，還有很多病蟲害等問題和一連串狀況要面對，包括品質如何掌控、通路、行銷怎麼做等等阻礙，可以說是到處碰壁。一條路走了10年多才慢慢被國人和市場看見。

▲▼林言謙語重心長說，921給他最大啟示是「環境真的很重要」，人類真的要珍惜這片土地。



林言謙妻子彭婕汝受訪提到，在921地震危機中發現轉機，隔年開始栽種咖啡，從一剛開始的門外漢至現今的專職咖啡農，這一路走來艱辛過程都歷歷在目。早期種植咖啡是完全尋求不到補助與協助，因當時種植咖啡區塊是不鼓勵、不輔導和不推廣的對策，到現今農政單位全力協助與推廣的局面，真的是鼓舞農民的一大助力。

林言謙最後語重心長說，921給他最大啟示是「環境真的很重要」，人類真的要珍惜這片土地。彭婕汝表示，因爲堅持讓南投人看見更美好的前景、讓台灣咖啡發光發熱，更讓世界看見台灣，希望能夠繼續努力種植與生產出更優質的咖啡，讓咖啡產業永續發展、讓咖啡成為台灣之光。