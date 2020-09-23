「引擎冒煙沒熄火」駕駛忘拿烤肉木炭　11分鐘後燒壞別人家

記者黃翊婷／綜合報導

廖姓男子2018年9月18日晚間10時許開車行經高雄市甲仙區台20線路段，因為引擎故障暫時停在路邊，但他並沒有熄火，還把烤肉用的炭火留在車內，結果引發火勢，燒到旁邊兩戶人家的房子（門牌號碼相同），最終付了4萬8000元的和解金和緩起訴處分金，但還是被橋頭地院法官判處拘役20日，得易科罰金2萬元，全案仍可上訴。

▲廖男只是離開11分鐘，火燒車就變成火燒厝。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，非本文事發地點）

判決書中提到，廖男當時發現車輛引擎故障冒煙，於是趕緊停到路邊，但他沒有熄火，還把烤肉用的木炭、火盆留在車內，自己跑到附近的巷子裡吸菸，結果只過了11分鐘，他的車就起火燃燒，火勢一路延燒到旁邊的房子。

無辜遭殃的曾男房子騎樓遮雨棚被烤到變色、發白，鐵捲門也因此燻黑；蘇女的房子同樣是騎樓遮雨棚遭燒毀，客廳天花板有輕微的煙燻痕跡。幸好附近的陳姓女住戶剛好目擊濃煙及火舌竄出，急忙通報消防隊來滅火，這才沒有釀成大禍。

橋頭地院法官認為，廖男下車時本應將引擎熄火並採取必要的安全措施，卻疏於注意導致火災發生，所幸火勢及時撲滅，並未造成人員傷亡，考量到他已經繳納2萬元緩起訴處分金，也與受害住戶以2萬8000元達成和解，最終依公共危險罪判處拘役20日，得易科罰金2萬元，全案仍可上訴。

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