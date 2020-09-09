彰化139「死亡彎道」壓車耍帥被逮！　網轟重機男脊椎側彎無腦

▲139縣道有重機騎士壓車耍帥，警方以公共危險罪送辦。（圖／翻攝自彰化人大小事）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化139縣道有1輛普通重機車馮姓騎士，在「死亡彎道」20K處以側身半站立壓車方式行駛，被PO在臉書各大社群轉傳，有網友大酸這男子耍帥有可能是「脊椎嚴重側彎」、「夭壽喔、真無腦，是要拖一堆人去死喔」，「騎車能騎到那麼智障的真的很難」、「美麗的139就是被這些人搞臭的」，也引來眾多網友砲轟。

▲139縣道有重機騎士壓車耍帥，一旁的騎士看得膽顫心驚。（圖／翻攝自彰化人大小事）

彰化警分局即刻派員循線附近調閱監視器畫面過濾比對，將馮男逮捕到案，全案依刑法公共危險罪移送彰化地檢偵辦，交通違規部分併案舉發，最高可處罰2萬4,000元。

139縣道6日才發生一起死亡車禍，弘光科大20歲莊姓男子騎重機行經139縣道20公里處，過彎時不慎自摔，滑到對向遭輾斃。事實上，今年已發生近200件事故，造成3死129傷，也被封為「最陰路段」，民俗專家直指曾是戰亂區的八卦山冤氣特別重，尤其20K附近是鐮刀煞，為鬼月抓交替重點地段。

▲139縣道有重機騎士壓車耍帥，警方以公共危險罪送辦。（圖／彰化縣警局提供）

彰化警分局從1月至今已舉發無照駕駛181件、超速887件、違規改裝139件、拍照錄影後函請監理站卓處185件。累計罰金已高達新臺幣227萬元。並於路檢點以紅布條、自製海報加強宣導用路人勿危險駕車。

局長也提醒民眾「馬路非賽道」，壓車炫技不但陷自身及他人於高危險狀態，發生事故更會造成身體、財產及無法回復之危害。重申執法決心，發現違法違規事證必依法舉發及移送偵辦，駕駛人切勿心存僥幸，以身試法。

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