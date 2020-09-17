妙齡女酒駕搏命！見警貼近加速逃　攔腰撞小黃彈飛...昏迷插管

▲酒駕女騎車路口未減速直接撞上小黃，傷重昏迷。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

楊姓女子17日凌晨酒後騎車交通違規，遭警方盯上竟加速逃逸，結果路口未減速直接撞上計程車，當場彈飛倒地昏迷，經送醫發現她有腦出血現象，目前插管治療中。警方發現她酒精濃度超標，將等她清醒後再釐清事發原因。

第六警分局西屯派出所員警17日凌晨12點許巡邏經過河南路、福興路口時，發現25歲楊姓女子騎機車違規未依規定兩段式左轉，雖立刻跟上但考量安全因素未鳴笛追趕，跟到河南路301巷已不見女子行蹤，立刻回復巡邏勤務。

員警在2分鐘後，巡經河南路301巷與寶慶街30巷口時發現楊女，立刻上前盤查。楊女見警車靠近、開啟車窗，竟立刻加速逃逸。員警立刻驅車跟隨右轉寶慶街，目擊楊女在前方路口直接攔腰撞上徐姓男子駕駛的計程車，當場彈飛倒地昏迷。

▲▼女騎士直接攔腰撞上小黃，警車隨後也抵達現場。（圖／民眾提供）

警方立刻通報119到場，發現楊女傷勢嚴重，意識不清，立刻包紮止血將她送往台中榮民總醫院急救。醫護檢查發現她有腦出血現象，目前在加護病房插管治療中。

警方表示，計程車行駛到該路口為閃黃燈，楊女行駛方向為閃紅燈卻未停止而直接通過，經抽血發現她酒精濃度值超標，已涉及公共危險罪，將等她清醒後再釐清案情，依法送辦。

▲▼女騎士倒地，計程車右側也嚴重毀損。（圖／民眾提供）

警方也呼籲，酒後駕車具有不確定的高度風險，切勿心存僥倖，如不幸發生交通事故，將傷害自己或無辜第三人的生命、財產，後悔莫及。

・網友激推「地表最強護唇膏」

【更多新聞】

►保時捷國道追撞聯結車 飛出護欄撞斷路燈變廢鐵！2男女送醫

►倒車撞倒婦拖行10米慘死！ 貨車司機驚見「車底一雙腳」嚇呆

►咳血半年懷疑得肺癌...抓不到病因 1公分排骨屑卡氣管惹禍