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下一代 iPad Pro 將成蘋果首款配備 mini LED 的產品！　可望在年底前問世

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▲iPad Pro。（圖／Apple官網）

▲iPad Pro。（圖／Apple官網）

記者謝仁傑／綜合報導

天風國際分析師本周報告中指出，蘋果未來的 iPad 和 Macbook 將會加快採用 mini LED 技術的腳步，由於三安光電傳出發展優於預期，報導指出它可能會成為晶元光電（2448）的競爭對手。對此，郭明錤在最新的報告中分享了更多與蘋果 mini-LED 顯示器相關的市場觀點。

晶電是 Apple 在 mini LED 最初的合作夥伴，外界普遍預期晶電會是蘋果明年的唯一供應商，但三安的 mini-LED 顯示器發展迅速，且晶電遇到了一些良率問題，減少第四季收入，估計顯示器出貨量下調約 50％，在 30～40 萬片之間。

另外，他提及蘋果計劃在2021年底前，推出至少 6 款配備 mini LED 顯示器的 iPad 和 Mac 產品，並指出今年底前會出現第一款採用 12.9 吋 mini LED 顯示器的 iPad Pro。郭明錤認為，明年蘋果的 mini LED 供應商會產生很激烈的價格競爭，並預測其成本2021年將下降50％，2022年進一步再下降35％。

Mini LED 的晶粒尺寸較 LED 更小，反之晶粒數量也更多，在控制顯示器上不同元素亮度會有更佳的效果，與傳統 LED 及 OLED 相比，它具有更高的對比度、更深的色深、更高的亮度及更好的電源效能，且不像 OLED 那樣容易老化，壽命更長。

郭明錤表示，晶電仍然是 Apple 的重要夥伴，但包含三安和其他公司應該能夠迅速加入蘋果供應鏈，因為現有專利估計不會成為進入市場的障礙，且其他供應商目前在 mini LED 方面所做的努力，已經從技術開發階段轉移到創造規模經濟的階段。

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