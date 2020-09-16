A14 處理器透露 iPhone 12 性能　估計速度較前一代快上 16％

▲iOS 14,iPadOS 14。（圖／YouTube／Apple）



記者謝仁傑／綜合報導

蘋果在最新一代的 iPad Air 之中，首度搭載了 A14 晶片，是蘋果首款搭載5奈米技術處理器產品，由118億個晶體管組成，每秒可處理11兆次運算，由台積電（2330）生產提供。

A14 處理器是由 6 核心 CPU 和 4 核心 GPU 組成，相較於 iPad Air 3 搭載的 A12 處理器，據稱 CPU 性能提高 30％，圖形處理速度也提高了 30％；按照蘋果各代手機評估指標，A14 會比前一代的 A13 快上 16％，對圖形處理速度也會提高 8.3％。

A14 具有16核神經引擎，速度是前一代的兩倍，每秒能夠執行11兆次運算，使機器學習的能力更高。雖然尚未經過實際跑分測試，但蘋果表示，結合新的 CPU 機器學習加速器後，機器學習任務的速度可提高10倍。

不過 A14 相較於 A12Z 的 8 核心 CPU （4大核4小核）和 8 核心 GPU，即便在 CPU 上有所提升，但在圖形處理速度上並沒有比 A12Z 快。

首次在 iPad Air 上首次亮相的 A14 處理器，預計也將會搭載在 iPhone 12 系列上，iPhone 12 則可望在10月和11月的兩場發表會中亮相。

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